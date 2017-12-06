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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Агент: в "Рубине" 3 месяца не выплачивают зарплату футболистам
Агент игроков "Рубина" Магомеда Оздоева, Эльмира Набиуллина и Тимура Акмурзина Анзор Гаргаев прокомментировал информацию, согласно которой в клубе в течение четырёх месяцев не выплачивают зарплату футболистам.
"Действительно, в "Рубине" не платят зарплату футболистам. Но никакого бойкота предстоящего матча 20-го тура РФПЛ не будет, и нет никаких разговоров о разрыве контрактов. Никакой паники внутри команды нет, это временная ситуация. У меня там три футболиста – Магомед Оздоев, Эльмир Набиуллин и Тимур Акмурзин. У них никакой паники, рабочая ситуация, никто с ума не сходит. Никаких бойкотов и желания уйти. Футболисты понимают, что это временно, ведь "Рубин" не такой клуб. Ситуация в команде такая, что платят или не платят – это никак на игроках не сказывается.
Понятно, что футболистам неприятно. Сейчас задолженность составляет три месяца, если в декабре не заплатят, то будет четыре, но на данный момент – три месяца", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
"Действительно, в "Рубине" не платят зарплату футболистам. Но никакого бойкота предстоящего матча 20-го тура РФПЛ не будет, и нет никаких разговоров о разрыве контрактов. Никакой паники внутри команды нет, это временная ситуация. У меня там три футболиста – Магомед Оздоев, Эльмир Набиуллин и Тимур Акмурзин. У них никакой паники, рабочая ситуация, никто с ума не сходит. Никаких бойкотов и желания уйти. Футболисты понимают, что это временно, ведь "Рубин" не такой клуб. Ситуация в команде такая, что платят или не платят – это никак на игроках не сказывается.
Понятно, что футболистам неприятно. Сейчас задолженность составляет три месяца, если в декабре не заплатят, то будет четыре, но на данный момент – три месяца", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
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