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Роберто Манчини: я наблюдал за Заболотным, в целом это хороший игрок

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал информацию о том, что нападающий "Тосно" Антон Заболотный близок к переходу в "Зенит".

"Я не в курсе слухов. Что касается игрока, я наблюдал за ним. Не то чтобы я много раз видел его игру, но примерно представляю. В целом это хороший игрок", - цитирует Манчини "Чемпионат.сом".

В текущем сезоне Заболотный провёл 19 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
Теги: Манчини Заболотный Зенит
Сегодня, 21:24
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(1)
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 21:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GPS
Отличная замена Зюбе!

Зюбу из состава может вытеснить фигурка футболиста из настолькой игры "футбол"


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:36) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
нда...как Костя умер, так в клубе вновь начался сбор отечественного шлака со всей премьер-лиги...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А что ГТ так равнодушен? Это без него разве решили?
Регистрация: 19.03.2017
№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (3)
online

Отличная замена Зюбе!
В четыре раза больше забил в чемпионате..)))
Регистрация: 18.02.2011
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