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Дэвид Симэн: моя первая ассоциация с Россией - здесь всегда очень чисто

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Симэн, посетивший на прошлой неделе жеребьёвку чемпионата мира 2018 года, которая прошла в Кремле, поделился мыслями о России.

"Всегда приезжаю в Россию с чувством, что здесь всегда очень чисто. Это первая ассоциация. Вроде снег прошёл, а дороги уже убрали. Я с теплом отношусь к вашей стране. Моя жена занимается фигурным катанием, она много лет выступала в шоу, которое посещали русские зрители, они дружили и общались на вашем языке. Несколько лет назад мы с ней приняли участие в шоу на британском ТВ, где те же русские помогали и мне. Так что для меня Россия не так далека", - цитирует Симэна "Чемпионат.сом".
Сегодня, 05:04
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