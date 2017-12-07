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Валерий Масалитин: вполне возможно, Гинер не может руководить ЦСКА по состоянию здоровья

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал заявление экономиста Никиты Кричевскового о том, что Евгений Гинер продал клуб. Ранее информацию опроверг генеральный директор "армейцев" Роман Бабаев.

"Вполне возможно, что Евгений Леннорович уже не может руководить клубом по состоянию здоровья или из-за финансовых проблем. Для его ухода должны быть очень веские причины. С Гинером связано много успехов ЦСКА. Его будет не хватать, если он решит продать клуб. Но если это вдруг случится, то из-за финансов. Если сейчас вливаний не будет, то ситуация будет тяжёлая.

Что касается плюсов в этом решении, то смотря в какие руки клуб попадёт. ЦСКА – детище Евгения Ленноровича. А ребёнка в плохие руки вряд ли отдадут", - цитирует Масалитина "Чемпионат.сом".
Теги: Масалитин ЦСКА Гинер
Сегодня, 07:15
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