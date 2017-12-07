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"Динамо" может арендовать у ЦСКА 21-летнего полузащитника Александра Макарова

Московское "Динамо" может арендовать у ЦСКА 21-летнего полузащитника Александра Макарова, сообщает "Спорт-Экспресс".

Динамовцы ищут крайнего атакующего полузащитника, но при этом ограничены в средствах.

В этом сезоне футболист выходил на замену в отборочном матче Лиги чемпионов, когда армейцы в Греции выиграли у АЕКа 2:0. После этого в Германии игроку была сделана операция на голеностопе. Сейчас Макаров полностью восстановился и работает в общей группе.
Теги: Динамо ЦСКА
Сегодня, 16:07
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(0)
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:22) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Причем традиционно сделают из него игрока...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:17) #
  • +1
  •  (1)

Не понял ! ЦСКА говорит что у них самих игроков не хватает а тут такое!? Хотя нам лишний хороший игрок не помешает!
Регистрация: 11.04.2016
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