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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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16:34
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира (1)
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира (1)
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Валерий Рейнгольд: мне по фигу, как "Спартак" будет играть с ЦСКА, лично я их простить не могу! (63)
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Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (4)
Владимир Абрамов: верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира
Футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал информацию о том, что в "Рубине" футболистам 4 месяца не платят зарплату.
По информации британских СМИ, долг составляет 11,5 млн евро.
"Действительно, долг достаточно серьезный. В состоянии ли они его заплатить? Да по щелчку пальца! При условии, что такое решение примет президент Республики Татарстан. Другой момент, что там достаточно темное дело. Решение вопроса феир-плей еще с момента ухода Хави Грасии и прочие моменты до сих пор активно обсуждаются. Татары умеют закрутить так, что потом не поймешь, где концы. Очень обидно, что в этом богатом нефтью и трудовыми ресурсами регионе, в шикарном городе такие проблемы с финансовой стороной. Другое дело, зачем англосаксы все лезут в это дело?! Что они хотят вскрыть? Мне это непонятно. Ведь "Рубин" не скрывал свои проблемы. Если бы не финансы, то они были бы в лидерах чемпионата России. Жаль Курбана Бердыева, он пришел решать другие задачи, но так сложилось… Когда два года назад Бердыеву с финансами помогал разбираться Константин Сарсания, Курбан Бекиевич мог сосредоточиться на игре команды, и результат был совершенно другим. Ну что сделаешь, нет Константина теперь. Он знал все эти вопросы, понимал механизм и изначально хотел помочь Бердыеву. Ведь это великий российский тренер, которому волею судьбы на голову падают финансовые проблемы. Верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира по футболу", - цитирует Абрамова "Спорт день за днем".
По информации британских СМИ, долг составляет 11,5 млн евро.
"Действительно, долг достаточно серьезный. В состоянии ли они его заплатить? Да по щелчку пальца! При условии, что такое решение примет президент Республики Татарстан. Другой момент, что там достаточно темное дело. Решение вопроса феир-плей еще с момента ухода Хави Грасии и прочие моменты до сих пор активно обсуждаются. Татары умеют закрутить так, что потом не поймешь, где концы. Очень обидно, что в этом богатом нефтью и трудовыми ресурсами регионе, в шикарном городе такие проблемы с финансовой стороной. Другое дело, зачем англосаксы все лезут в это дело?! Что они хотят вскрыть? Мне это непонятно. Ведь "Рубин" не скрывал свои проблемы. Если бы не финансы, то они были бы в лидерах чемпионата России. Жаль Курбана Бердыева, он пришел решать другие задачи, но так сложилось… Когда два года назад Бердыеву с финансами помогал разбираться Константин Сарсания, Курбан Бекиевич мог сосредоточиться на игре команды, и результат был совершенно другим. Ну что сделаешь, нет Константина теперь. Он знал все эти вопросы, понимал механизм и изначально хотел помочь Бердыеву. Ведь это великий российский тренер, которому волею судьбы на голову падают финансовые проблемы. Верю, что "Рубин" выплывет из этой финансовой ямы, но не раньше чемпионата мира по футболу", - цитирует Абрамова "Спорт день за днем".
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