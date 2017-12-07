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"Зенит" своими силами ведет работы по замене верхнего слоя поля на арене "Санкт-Петербург"

"Зенит" самостоятельно проводит работы по замене верхнего слоя поля на стадионе "Санкт-Петербург", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ранее издание "Фонтанка" сообщило, что в четверг началась замена газона на арене.

"В настоящий момент "Зенит" своими силами ведет работу по замене верхнего слоя поля, чтобы подготовить покрытие к возобновлению сезона", - сказали в пресс-службе.

В 2017 году матчей на стадионе "Санкт-Петербург" больше не будет. В 2018 году первая игра на арене пройдет во второй половине февраля - встреча 1/16 финала Лиги Европы с участием "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 21:52
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№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:12) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба агрономом... Древопитек в этом должен лихо сечь!


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: miktar (Сегодня, 22:09) #
  • -3
  •  (5)

Кротов и бакланов не пускать, а придут и полетят - строго предупредить.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
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