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Александр Коломейцев: не знаю, смогу ли сыграть с "Тосно"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев поделился впечатлениями от победы над "Фаставом" (2:0) в Лиге Европы и рассказал о своей травме.

"Как и все игры в Лиге Европы, эта была тяжелой, тем более играли на выезде. "Фастав" серьёзно подошел к матчу, им было нечего терять.

В первом тайме подвернул голеностоп, играть дальше не смог. Не знаю, смогу ли сыграть с "Тосно".

Мы не сразу приспособились к полю и противнику. Думали, что будет проще. Но сделали выводы и смогли выровнять игру.

Даже не ожидал, что нас сегодня так поддержат. Наши болельщики были на высоте", — цитирует Коломейцева "Чемпионат.сом".
Теги: Колосков Коломейцев Локомотив Тосно
Сегодня, 06:10
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