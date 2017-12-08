Опытные юристы в Санкт-Петербурге
Бесплатная юридическая консультация
Высший арбитражный суд

+7 (812) 913-59-76

 
www.ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Квинси Промес: оправданий в матче с ЦСКА тоже не будет

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что в предстоящем матче 20-го тура чемпионата России с ЦСКА оправданий для неудачи у красно-белых не будет.

Напомним, "Спартак" в Лиге чемпионов со счетом 0:7 проиграл "Ливерпулю".

"Трудно, но надо. У нас нет другого выбора. И оправданий в матче с ЦСКА тоже не будет. No excuses! После этих 0:7 мы должны выиграть дерби для наших болельщиков", - приводит слова Промеса "Спорт-Экспресс".
Теги: Промес Спартак ЦСКА
Сегодня, 07:09
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 07:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Алания»
Заходит грустный болельщик Спартака в бар:
-Бармен, водки мне пол-литра!
-Может сразу ноль-семь?
joy joy joy
Регистрация: 3.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.