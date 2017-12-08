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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Динамо" полностью погасило долги перед игроками по премиальным за прошлый сезон
Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин сообщил, что клуб полностью погасил задолженности перед футболистами по премиальным за победу в ФНЛ в прошлом сезоне.
- Многие болельщики считают, что главная причина неудачной игры "Динамо" — долги по премиальным. Сложно найти мотивацию, когда зарплату не платят?
- Это неверная информация. Проблема такая была, но за прошлый сезон клуб с нами полностью рассчитался. Так что никаких долгов сейчас уже нет. Так или иначе, на нашу игру это точно никак не влияло.
"Чемпионат.сом"
- Многие болельщики считают, что главная причина неудачной игры "Динамо" — долги по премиальным. Сложно найти мотивацию, когда зарплату не платят?
- Это неверная информация. Проблема такая была, но за прошлый сезон клуб с нами полностью рассчитался. Так что никаких долгов сейчас уже нет. Так или иначе, на нашу игру это точно никак не влияло.
"Чемпионат.сом"
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