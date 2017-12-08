"Динамо" полностью погасило долги перед игроками по премиальным за прошлый сезон

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин сообщил, что клуб полностью погасил задолженности перед футболистами по премиальным за победу в ФНЛ в прошлом сезоне.- Это неверная информация. Проблема такая была, но за прошлый сезон клуб с нами полностью рассчитался. Так что никаких долгов сейчас уже нет. Так или иначе, на нашу игру это точно никак не влияло.