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"Динамо" полностью погасило долги перед игроками по премиальным за прошлый сезон

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин сообщил, что клуб полностью погасил задолженности перед футболистами по премиальным за победу в ФНЛ в прошлом сезоне.

- Многие болельщики считают, что главная причина неудачной игры "Динамо" — долги по премиальным. Сложно найти мотивацию, когда зарплату не платят?

- Это неверная информация. Проблема такая была, но за прошлый сезон клуб с нами полностью рассчитался. Так что никаких долгов сейчас уже нет. Так или иначе, на нашу игру это точно никак не влияло.

"Чемпионат.сом"
Теги: Динамо Шунин
Сегодня, 18:58
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