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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Шандор Варга: "Арсенал" больше года следит за Головиным, но конкретики нет
Агент Шандор Варга рассказал, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в разговоре с наставником сборной России Станиславом Черчесовым интересовался мнением по поводу полузащитника ЦСКА и российской команды Александром Головиным.
"Арсен интересовался мнением Стаса о Головине. Черчесов дал Саше позитивную характеристику. "Арсенал" больше года следит за Головиным, но нужно понимать, что в этот список входит около сотни футболистов и далеко не каждому в итоге поступит предложение. По Головину конкретики тоже нет. Арсен вообще очень негативно к зимнему трансферному окну относится – не единожды предлагал УЕФА прикрыть его. Ну представьте себе: турнир идёт без перерыва, ты борешься за титул, и тут твой игрок на ближайший матч выходит против тебя. У Венгера был такой опыт, когда Эшли Коул в разгар сезона к прямому конкуренту, "Челси", перебрался. Или когда команда в результате интенсивного зимнего шопинга меняется до неузнаваемости", — цитирует Варгу "Чемпионат.сом".
"Арсен интересовался мнением Стаса о Головине. Черчесов дал Саше позитивную характеристику. "Арсенал" больше года следит за Головиным, но нужно понимать, что в этот список входит около сотни футболистов и далеко не каждому в итоге поступит предложение. По Головину конкретики тоже нет. Арсен вообще очень негативно к зимнему трансферному окну относится – не единожды предлагал УЕФА прикрыть его. Ну представьте себе: турнир идёт без перерыва, ты борешься за титул, и тут твой игрок на ближайший матч выходит против тебя. У Венгера был такой опыт, когда Эшли Коул в разгар сезона к прямому конкуренту, "Челси", перебрался. Или когда команда в результате интенсивного зимнего шопинга меняется до неузнаваемости", — цитирует Варгу "Чемпионат.сом".
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