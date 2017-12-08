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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: смена имени? Давайте не сегодня
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отказался комментировать информацию о том, что ранее менял свое имя.
"Давайте не сегодня", - приводит слова Мутко РБК.
Сегодня Мутко исполнилось 59 лет.
Ранее сообщалось, что функционер изменил свое имя во время учебы.
"Давайте не сегодня", - приводит слова Мутко РБК.
Сегодня Мутко исполнилось 59 лет.
Ранее сообщалось, что функционер изменил свое имя во время учебы.
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