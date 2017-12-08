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Виталий Мутко: смена имени? Давайте не сегодня

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отказался комментировать информацию о том, что ранее менял свое имя.

"Давайте не сегодня", - приводит слова Мутко РБК.

Сегодня Мутко исполнилось 59 лет.

Ранее сообщалось, что функционер изменил свое имя во время учебы.
Теги: Мутко
Сегодня, 21:18
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№1 Написал: ЧЧ Баваро (Сегодня, 21:19) #
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online

ЧМО
Регистрация: 18.12.2012
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