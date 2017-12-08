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Марко Трабукки: Луиз Адриано - лучший игрок чемпионата России

Агент ФИФА Марко Трабукки после матча группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" -"Спартак" (7:0) считает, что нападающий Луиз Адриану является не просто лучшим в составе красно-белых, но и во всем чемпионате России.

– На сегодня, так выходит, Луиз Адриану выглядит лучшим в "Спартаке".

– Я считаю, что это вообще лучший игрок чемпионата. Немногие понимают, что он приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг. Он много отрабатывает в обороне на благо команды.

– Вы считаете, что на сегодня он даже сильнее Фарфана?

– Фарфан последние два месяца выглядит ярко, но в период с марта по декабрь Адриану – самый яркий, полезный футболист РФПЛ.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Трабукки Адриано Спартак
Сегодня, 21:46
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№11 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:44) #
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online

Без сомнения
Регистрация: 10.10.2013
№10 Написал: етер Москва (Сегодня, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Адриано конечно сильный игрок,один уз лучших.Я бы сказал так,Промес,а после него Адриано ,Смолов,Кокорин,Фарфан и много кто еще.

Мне кажется в этом году Адриано. ИМХО.


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
№9 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:30) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DROOZD
Куйню ведь порешь ,Вить!какой тебе золотой мяч?

Может дадим ему бутылочку? а то не успокоится - так и будет клянчить...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№8 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 22:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
золотой мяч этой обезьяне! Срочно!

Куйню ведь порешь ,Вить!какой тебе золотой мяч?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№7 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 22:21) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: етер
Ты ду рак ?

Ты только заметил? Скорее он даже епанутый на всю голову,а эти опусы ему голоса в голове нашёптывают,когда он забывает таблетки выпить. smirk
Регистрация: 12.02.2012
№6 Написал: етер Москва (Сегодня, 22:16) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Polukarov
Лучший игрок чемпионата - Игорь Акинфеев, а Адриано и рядом НЕ СТОЯЛ!
Федун ПРОТАЛКИВАЕТ нахрапом своего клиента через Трабукки!
Как Адриано БЕЗОБРАЗНО сыграл в Ливерпуле, а ему хотят купить звание лучшего, как награду за безобразную игру в чемпионате!
Идёт ДИКОЕ давление Федуна на РФС, чтоб Адриано безосновательно, по многочисленным криминальным просьбам лукойловских "трудящихся"НАЗНАЧИЛИ лучшим!
Пошла МЫШИНАЯ возня вокруг этого и Требукки вынес СОР из федуновской не честной ИЗБЫ!

Ты ду рак ? Я соглашусь , что Вратарь , да , лучший в своём амплуа. При чём тут игра с Ливером? В чём давление Федуна? А возня зени в том году - это не ПОЗОР? О чём ты говоришь? Зенит - это НЕУДАЧНЫЙ поликтпроек , это уж точно , зачем это отрицать!

Цитата: zen-it
золотой мяч этой обезьяне! Срочно!

На себя посмотри - он человек и цвет кожи ничего не значит , кровь у него красного цвета!


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Адриано конечно сильный игрок,один уз лучших.Я бы сказал так,Промес,а после него Адриано ,Смолов,Кокорин,Фарфан и много кто еще.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мля, это точно не Мудко? Промес лучший, что подтверждено например стоимостью игроков на трансфермаркте.
ПиСи: а ослы все Петухеева по привычке облизывают. Ишаки, поясняю для тугих - пиар-кампанию Рукожопа раскручивал Гинер, чтоб этого криворукого продать. Но не срослось. И теперь только самые длинноухие продолжают нудеть мантру, когда поезд уехал, и даже обрезаный пассажир - и тот ускакал из разорившейся конюшни)))


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:04) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
золотой мяч этой обезьяне! Срочно!
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 21:58) #
  • -5
  •  (11)

Лучший игрок чемпионата - Игорь Акинфеев, а Адриано и рядом НЕ СТОЯЛ!
Федун ПРОТАЛКИВАЕТ нахрапом своего клиента через Трабукки!
Как Адриано БЕЗОБРАЗНО сыграл в Ливерпуле, а ему хотят купить звание лучшего, как награду за безобразную игру в чемпионате!
Идёт ДИКОЕ давление Федуна на РФС, чтоб Адриано безосновательно, по многочисленным криминальным просьбам лукойловских "трудящихся"НАЗНАЧИЛИ лучшим!
Пошла МЫШИНАЯ возня вокруг этого и Требукки вынес СОР из федуновской не честной ИЗБЫ!
Регистрация: 8.05.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Да что уж там, он вообще в мире лучший...не тому бутсу 10 лет отдают...
Классно он РФПЛ оценил, лавочник Милана лучший???
Смешно...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
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