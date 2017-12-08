Марко Трабукки: Луиз Адриано - лучший игрок чемпионата России

Агент ФИФА Марко Трабукки после матча группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" -"Спартак" (7:0) считает, что нападающий Луиз Адриану является не просто лучшим в составе красно-белых, но и во всем чемпионате России.– Я считаю, что это вообще лучший игрок чемпионата. Немногие понимают, что он приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг. Он много отрабатывает в обороне на благо команды.– Фарфан последние два месяца выглядит ярко, но в период с марта по декабрь Адриану – самый яркий, полезный футболист РФПЛ.