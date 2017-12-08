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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марко Трабукки: Луиз Адриано - лучший игрок чемпионата России
Агент ФИФА Марко Трабукки после матча группового турнира Лиги чемпионов "Ливерпуль" -"Спартак" (7:0) считает, что нападающий Луиз Адриану является не просто лучшим в составе красно-белых, но и во всем чемпионате России.
– На сегодня, так выходит, Луиз Адриану выглядит лучшим в "Спартаке".
– Я считаю, что это вообще лучший игрок чемпионата. Немногие понимают, что он приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг. Он много отрабатывает в обороне на благо команды.
– Вы считаете, что на сегодня он даже сильнее Фарфана?
– Фарфан последние два месяца выглядит ярко, но в период с марта по декабрь Адриану – самый яркий, полезный футболист РФПЛ.
"Спорт-Экспресс"
– На сегодня, так выходит, Луиз Адриану выглядит лучшим в "Спартаке".
– Я считаю, что это вообще лучший игрок чемпионата. Немногие понимают, что он приносит в жертву личные амбиции и не играет в большинстве матчей на позиции центрфорварда, выходя на фланг. Он много отрабатывает в обороне на благо команды.
– Вы считаете, что на сегодня он даже сильнее Фарфана?
– Фарфан последние два месяца выглядит ярко, но в период с марта по декабрь Адриану – самый яркий, полезный футболист РФПЛ.
"Спорт-Экспресс"
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