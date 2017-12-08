Александр Тарханов: думаю, Портнягин полностью адаптировался в "Урале"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1) отметил, что нападающий уральцев Игорь Портнягин полностью адаптировался в команде.– Исходя из условий – было много борьбы, много длинных передач, – сказал Тарханов. – Поначалу у них было два момента, когда они убегали. А так равная игра была. Мы владели преимуществом, потом они сравняли счет и владели преимуществом. Поэтому равная игра и была.– Мы еще не такая команда, чтобы всегда побеждать. Мы только с "Уфой" сыграли плохо. А с "Зенитом" и "Краснодаром" были неплохие игры. Они сильнее в реализации нашей команды. А сегодня у нас целая группа игроков не смогла сыграть из-за травм. Бумаль, Бикфалви – системообразующие игроки. Без них было много возни.– Я думаю, да. Он сыграл три игры, все на хорошем уровне. Надо учесть, что он все время восстанавливался после травм. Он хорошо открывался, убегал, гол забил. Здесь речь скорее не об адаптации, много травм. Он еще в "Локомотиве" травму получил, потом здесь.