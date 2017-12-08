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Никита Чернов: на мерзлом поле играть тяжело, поэтому "Урал" свалился на длинные передачи

Защитник "Урала" Никита Чернов после матча 20-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:1) отметил, что погодные условия были тяжелыми для игры.

"Лучше играть, когда хорошие погодные условия, когда тепло, трава зеленая. Поле было мерзлое сегодня, поэтому что-то придумать было тяжело, мы свалились на длинные передачи. Установка такая и была – искать впереди партнера. Думаю, что наш гол пришел после такой комбинации.

Очень хотелось сохранить победный счет и уйти на перерыв с хорошим настроением, чтобы все были довольны. У "Арсенала" тоже были хорошие моменты, где-то вратарь вытаскивал, где-то везло. Думаю, что ничейный результат справедлив", - цитирует Чернова пресс-служба клуба.
Теги: Чернов Урал Арсенал Тула
Вчера, 23:42
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