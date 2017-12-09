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"Открытие" не будет пересматривать спонсорский контракт со "Спартаком"

Председатель правления ВТБ24, который проводит санацию банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил, что спонсорский контракт со "Спартаком" не будет расторгнут.

"Спонсорский контракт между "Открытием" и "Спартаком" действует до конца 2019 года. Мы не планируем его пересматривать.

Дальнейшее сотрудничество – предмет будущих переговоров с ЛУКОЙЛом", - цитирует Задорнова РБК.
Теги: Спартак
Сегодня, 00:45
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:40) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Банк банкрот управляемый государством и дальше продолжит тратить деньги на эту помойку


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
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