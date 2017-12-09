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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Открытие" не будет пересматривать спонсорский контракт со "Спартаком"
Председатель правления ВТБ24, который проводит санацию банка "Открытие" Михаил Задорнов заявил, что спонсорский контракт со "Спартаком" не будет расторгнут.
"Спонсорский контракт между "Открытием" и "Спартаком" действует до конца 2019 года. Мы не планируем его пересматривать.
Дальнейшее сотрудничество – предмет будущих переговоров с ЛУКОЙЛом", - цитирует Задорнова РБК.
"Спонсорский контракт между "Открытием" и "Спартаком" действует до конца 2019 года. Мы не планируем его пересматривать.
Дальнейшее сотрудничество – предмет будущих переговоров с ЛУКОЙЛом", - цитирует Задорнова РБК.
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