Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Решение о том, сыграет ли Георгий Джикия с ЦСКА будет принято в день матча

Решение о том, сыграет ли защитник "Спартака" Георгий Джикия в дерби против ЦСКА будет принято медицинским и тренерским штабом красно-белых непосредственно в день игры – в воскресенье, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сейчас шансы, что футболист сборной России выйдет на поле "Открытие Арены", расцениваются как 50 на 50. Напомним, Джикию заменили в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7) из-за дискомфорта в мышце задней поверхности бедра.
Теги: Джикия ЦСКА Спартак
Сегодня, 05:26
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 05:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да не выйдет он, две недели без футбола с задней мышцей бедра.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.