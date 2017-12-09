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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (9)
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Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
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Никита Чернов: на мерзлом поле играть тяжело, поэтому "Урал" свалился на длинные передачи (1)
Никита Чернов: на мерзлом поле играть тяжело, поэтому "Урал" свалился на длинные передачи (1)
Егор Титов: в зимнюю паузу всем клубам нужны изменения, кроме, пожалуй, "Локомотива"
Бывший полузащитник сборной России Егор Титов пока не может сказать, кто весной будет бороться за победу в чемпионате России.
"Кто будет главным конкурентом "Локомотива"? Здесь очень важен кадровый момент ? поменяются ли у лидирующих команд тренеры, сколько придет новых игроков, кто уйдет или придет. Сейчас на этот вопрос ответить невозможно. Впереди большая пауза почти три месяца. Всем клубам нужны определенные изменения. Пожалуй, кроме "Локомотива". Шансы "Локомотива" сейчас предпочтительнее ? у них все стабильно, хорошо. Им нужно точечное усиление одной-двух позиций. Все-таки Игнатьев не правый защитник, Виталий Денисов никак не может прийти в себя после травмы. Сегодня Семин выжимает максимум из этой команды, запаса нет", - цитирует Титова "Спорт день за днем".
"Кто будет главным конкурентом "Локомотива"? Здесь очень важен кадровый момент ? поменяются ли у лидирующих команд тренеры, сколько придет новых игроков, кто уйдет или придет. Сейчас на этот вопрос ответить невозможно. Впереди большая пауза почти три месяца. Всем клубам нужны определенные изменения. Пожалуй, кроме "Локомотива". Шансы "Локомотива" сейчас предпочтительнее ? у них все стабильно, хорошо. Им нужно точечное усиление одной-двух позиций. Все-таки Игнатьев не правый защитник, Виталий Денисов никак не может прийти в себя после травмы. Сегодня Семин выжимает максимум из этой команды, запаса нет", - цитирует Титова "Спорт день за днем".
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