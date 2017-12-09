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Егор Титов: в зимнюю паузу всем клубам нужны изменения, кроме, пожалуй, "Локомотива"

Бывший полузащитник сборной России Егор Титов пока не может сказать, кто весной будет бороться за победу в чемпионате России.

"Кто будет главным конкурентом "Локомотива"? Здесь очень важен кадровый момент ? поменяются ли у лидирующих команд тренеры, сколько придет новых игроков, кто уйдет или придет. Сейчас на этот вопрос ответить невозможно. Впереди большая пауза почти три месяца. Всем клубам нужны определенные изменения. Пожалуй, кроме "Локомотива". Шансы "Локомотива" сейчас предпочтительнее ? у них все стабильно, хорошо. Им нужно точечное усиление одной-двух позиций. Все-таки Игнатьев не правый защитник, Виталий Денисов никак не может прийти в себя после травмы. Сегодня Семин выжимает максимум из этой команды, запаса нет", - цитирует Титова "Спорт день за днем".
Теги: Титов Локомотив Семин
Сегодня, 16:29
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№1 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 16:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Запаса нет,но изменения не нужны.Туповат Егор,что ни говори


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
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