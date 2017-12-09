Иван Темников: настрой на "Анжи" был запредельный, как и всегда

Защитник "Динамо" Иван Темников считает, что победа над "Анжи" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России закономерна.- Настрой на "Анжи" был запредельный, как и всегда, - начал Темников. - Сыграли организованно, не дали ничего создать у своих ворот. Закономерная победа. С хорошим настроением уходим на перерыв.- Вселяют оптимизм. Это очень важные очки. Не знаю, как сыграют конкуренты, но пока мы поднялись на несколько позиций.- Рано делать такие выводы. Стараемся выполнять тренерскую установку. У Дмитрия Валерьевича (Хохлова - прим) надо спросить - получается или нет. Раз результат есть, значит, все хорошо.