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Иван Темников: настрой на "Анжи" был запредельный, как и всегда

Защитник "Динамо" Иван Темников считает, что победа над "Анжи" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России закономерна.

- Настрой на "Анжи" был запредельный, как и всегда, - начал Темников. - Сыграли организованно, не дали ничего создать у своих ворот. Закономерная победа. С хорошим настроением уходим на перерыв.

- Две победы подряд воодушевляют?

- Вселяют оптимизм. Это очень важные очки. Не знаю, как сыграют конкуренты, но пока мы поднялись на несколько позиций.

- "Динамо" нашло свою игру?

- Рано делать такие выводы. Стараемся выполнять тренерскую установку. У Дмитрия Валерьевича (Хохлова - прим) надо спросить - получается или нет. Раз результат есть, значит, все хорошо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Темников Динамо Анжи
Сегодня, 17:49
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