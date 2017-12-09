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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Иван Темников: настрой на "Анжи" был запредельный, как и всегда
Защитник "Динамо" Иван Темников считает, что победа над "Анжи" (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России закономерна.
- Настрой на "Анжи" был запредельный, как и всегда, - начал Темников. - Сыграли организованно, не дали ничего создать у своих ворот. Закономерная победа. С хорошим настроением уходим на перерыв.
- Две победы подряд воодушевляют?
- Вселяют оптимизм. Это очень важные очки. Не знаю, как сыграют конкуренты, но пока мы поднялись на несколько позиций.
- "Динамо" нашло свою игру?
- Рано делать такие выводы. Стараемся выполнять тренерскую установку. У Дмитрия Валерьевича (Хохлова - прим) надо спросить - получается или нет. Раз результат есть, значит, все хорошо.
"Спорт-Экспресс"
- Настрой на "Анжи" был запредельный, как и всегда, - начал Темников. - Сыграли организованно, не дали ничего создать у своих ворот. Закономерная победа. С хорошим настроением уходим на перерыв.
- Две победы подряд воодушевляют?
- Вселяют оптимизм. Это очень важные очки. Не знаю, как сыграют конкуренты, но пока мы поднялись на несколько позиций.
- "Динамо" нашло свою игру?
- Рано делать такие выводы. Стараемся выполнять тренерскую установку. У Дмитрия Валерьевича (Хохлова - прим) надо спросить - получается или нет. Раз результат есть, значит, все хорошо.
"Спорт-Экспресс"
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