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Антон Шунин: нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем

Вратарь "Динамо" Антон Шунин жалеет, что москвичи уходят в отпуск после двух побед подряд.

- Хорошая игра, - подвел итог Шунин. - Главное, что выиграли. Неважно, как играли - здорово, что заработали три очка и ушли с хорошим настроем в отпуск. Сыграли с "Анжи" правильно, тому и забили два, не пропустив.

- Дмитрий Хохлов сказал, что команда набрала кураж. Даже пожалел, что уходите в отпуск. У вас такие чувства есть?

- После каждой игры в душе обсуждаем впечатления. Так же сказал ребятам, как и Дмитрий Валерьевич. Если бы продолжили чемпионат, то после двух побед чувствовали бы себя увереннее. Жалко, что уходим в отпуск. У нас с Дмитрий Валерьевичем схожий взгляд по сегодняшнему матчу. У нас долго не было побед. Хотелось бы поблагодарить фанатов за поддержку. В эту холодную погоду вся команда чувствует, что мы одно целое. От этого мы ловим кураж. Нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шунин Динамо Анжи
Сегодня, 19:03
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