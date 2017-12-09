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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Дмитрий Хомуха: не думаю, что матчи в Англии как-то повлияют на расстановку сил в дерби "Спартак" - ЦСКА (5)
Антон Шунин: нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем
Вратарь "Динамо" Антон Шунин жалеет, что москвичи уходят в отпуск после двух побед подряд.
- Хорошая игра, - подвел итог Шунин. - Главное, что выиграли. Неважно, как играли - здорово, что заработали три очка и ушли с хорошим настроем в отпуск. Сыграли с "Анжи" правильно, тому и забили два, не пропустив.
- Дмитрий Хохлов сказал, что команда набрала кураж. Даже пожалел, что уходите в отпуск. У вас такие чувства есть?
- После каждой игры в душе обсуждаем впечатления. Так же сказал ребятам, как и Дмитрий Валерьевич. Если бы продолжили чемпионат, то после двух побед чувствовали бы себя увереннее. Жалко, что уходим в отпуск. У нас с Дмитрий Валерьевичем схожий взгляд по сегодняшнему матчу. У нас долго не было побед. Хотелось бы поблагодарить фанатов за поддержку. В эту холодную погоду вся команда чувствует, что мы одно целое. От этого мы ловим кураж. Нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем.
"Спорт-Экспресс"
- Хорошая игра, - подвел итог Шунин. - Главное, что выиграли. Неважно, как играли - здорово, что заработали три очка и ушли с хорошим настроем в отпуск. Сыграли с "Анжи" правильно, тому и забили два, не пропустив.
- Дмитрий Хохлов сказал, что команда набрала кураж. Даже пожалел, что уходите в отпуск. У вас такие чувства есть?
- После каждой игры в душе обсуждаем впечатления. Так же сказал ребятам, как и Дмитрий Валерьевич. Если бы продолжили чемпионат, то после двух побед чувствовали бы себя увереннее. Жалко, что уходим в отпуск. У нас с Дмитрий Валерьевичем схожий взгляд по сегодняшнему матчу. У нас долго не было побед. Хотелось бы поблагодарить фанатов за поддержку. В эту холодную погоду вся команда чувствует, что мы одно целое. От этого мы ловим кураж. Нас прорвало - мы забиваем и не пропускаем.
"Спорт-Экспресс"
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