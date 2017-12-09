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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Антон Шунин: не представляю, каково это – выступать не за "Динамо"
Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал о юбилейной игре в составе москвичей.
– Если честно, для меня гораздо важнее было бы попасть в клуб Льва Яшина. Хотя очень рад, что провел двести игр в своем родном и любимом клубе. Не представляю, каково это – выступать не за "Динамо". Я всю жизнь отыграл здесь, в великом клубе "Динамо", где всегда были очень сильные, великие вратари. Я счастлив, что провел двести матчей за бело-голубых.
– Готовы остаться в "Динамо" до конца?
– Сложно загадывать. В жизни всякое бывает. Но хотелось бы играть долго и в "Динамо".
"Спорт-Экспресс"
– Если честно, для меня гораздо важнее было бы попасть в клуб Льва Яшина. Хотя очень рад, что провел двести игр в своем родном и любимом клубе. Не представляю, каково это – выступать не за "Динамо". Я всю жизнь отыграл здесь, в великом клубе "Динамо", где всегда были очень сильные, великие вратари. Я счастлив, что провел двести матчей за бело-голубых.
– Готовы остаться в "Динамо" до конца?
– Сложно загадывать. В жизни всякое бывает. Но хотелось бы играть долго и в "Динамо".
"Спорт-Экспресс"
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