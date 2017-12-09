Антон Шунин: не представляю, каково это – выступать не за "Динамо"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал о юбилейной игре в составе москвичей.– Если честно, для меня гораздо важнее было бы попасть в клуб Льва Яшина. Хотя очень рад, что провел двести игр в своем родном и любимом клубе. Не представляю, каково это – выступать не за "Динамо". Я всю жизнь отыграл здесь, в великом клубе "Динамо", где всегда были очень сильные, великие вратари. Я счастлив, что провел двести матчей за бело-голубых.– Сложно загадывать. В жизни всякое бывает. Но хотелось бы играть долго и в "Динамо".