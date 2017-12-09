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Александр Довбня: мы сделаем выводы, хорошо поработаем

Голкипер "СКА-Хабаровск" Александр Довбня прокомментировал поражение своей команды в матче против "Рубина" (1:3) в 20-м туре чемпионата России.

"Сегодня проиграли, начинается отпуск. Мы сделаем выводы, хорошо поработаем. Чемпионат продолжается", - цитирует вратаря "Р-Спорт".
Теги: Довбня СКА-Хабаровск Рубин
Сегодня, 21:10
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