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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
Андрей Канчельскис: не сделаем правильных выводов - будем бороться с Саудовской Аравией за третье место в группе (10)
Александр Довбня: мы сделаем выводы, хорошо поработаем
Голкипер "СКА-Хабаровск" Александр Довбня прокомментировал поражение своей команды в матче против "Рубина" (1:3) в 20-м туре чемпионата России.
"Сегодня проиграли, начинается отпуск. Мы сделаем выводы, хорошо поработаем. Чемпионат продолжается", - цитирует вратаря "Р-Спорт".
"Сегодня проиграли, начинается отпуск. Мы сделаем выводы, хорошо поработаем. Чемпионат продолжается", - цитирует вратаря "Р-Спорт".
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