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Курбан Бердыев: после замен в игре "Рубина" что-то сломалось

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 20-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (3:1) выразил удовлетворение от увиденного.

– В целом, есть удовлетворение от игры, за исключением некоторых моментов, – сказал Бердыев. – После замен в игре что-то сломалось.

– Вы говорили, что вам удалось поменять менталитет команды. Можно подробнее?

– Вопросы только по игре. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Теги: Бердыев Рубин СКА-Хабаровск
Сегодня, 22:30
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