Курбан Бердыев: после замен в игре "Рубина" что-то сломалось

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 20-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (3:1) выразил удовлетворение от увиденного.– В целом, есть удовлетворение от игры, за исключением некоторых моментов, – сказал Бердыев. – После замен в игре что-то сломалось.– Вопросы только по игре. (Артур ЕНИКЕЕВ)