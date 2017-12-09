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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Курбан Бердыев: после замен в игре "Рубина" что-то сломалось
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после матча 20-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (3:1) выразил удовлетворение от увиденного.
– В целом, есть удовлетворение от игры, за исключением некоторых моментов, – сказал Бердыев. – После замен в игре что-то сломалось.
– Вы говорили, что вам удалось поменять менталитет команды. Можно подробнее?
– Вопросы только по игре. (Артур ЕНИКЕЕВ)
– В целом, есть удовлетворение от игры, за исключением некоторых моментов, – сказал Бердыев. – После замен в игре что-то сломалось.
– Вы говорили, что вам удалось поменять менталитет команды. Можно подробнее?
– Вопросы только по игре. (Артур ЕНИКЕЕВ)
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