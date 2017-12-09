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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (3)
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА
Бывший полузащитник и тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился ожиданиям от матча 20-го тура чемпионата России против ЦСКА.
"ЦСКА в очень хорошей форме, несмотря на поражение в Манчестере, где команда выглядела неплохо. Видно, что Виктор Гончаренко нашел подход к футболистам, определился со схемой, взаимодействиями. В ЦСКА налажена игра.
Как выйдет "Спартак" из такого психологического состояния, сказать тяжело, но прямо сейчас я бы отдал предпочтение ЦСКА", - цитирует Аленичева "Матч ТВ".
"ЦСКА в очень хорошей форме, несмотря на поражение в Манчестере, где команда выглядела неплохо. Видно, что Виктор Гончаренко нашел подход к футболистам, определился со схемой, взаимодействиями. В ЦСКА налажена игра.
Как выйдет "Спартак" из такого психологического состояния, сказать тяжело, но прямо сейчас я бы отдал предпочтение ЦСКА", - цитирует Аленичева "Матч ТВ".
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