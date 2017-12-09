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Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА

Бывший полузащитник и тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился ожиданиям от матча 20-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"ЦСКА в очень хорошей форме, несмотря на поражение в Манчестере, где команда выглядела неплохо. Видно, что Виктор Гончаренко нашел подход к футболистам, определился со схемой, взаимодействиями. В ЦСКА налажена игра.

Как выйдет "Спартак" из такого психологического состояния, сказать тяжело, но прямо сейчас я бы отдал предпочтение ЦСКА", - цитирует Аленичева "Матч ТВ".
Теги: Аленичев Спартак ЦСКА
Сегодня, 22:45
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(2)
№2 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 23:05) #
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online

Дим, а теперь беги от сель, щас какашками забросают... laughing laughing laughing
Регистрация: 23.11.2017
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:04) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
В дерби не бывает фаворитов, спартак после изнасилования позорного будет рвать попку, поэтому могут и ничейку зацепить...на морально-волевых.


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
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