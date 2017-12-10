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Вадим Гущин: крики "мы г***о" – по Слуцкому – только разлагают

Вадим Гущин, заведующий лабораторией Института медико-биологических проблем РАН, отметил, что футболисты не должны брать вину за поражения на себя.

– Селихов после "Ливерпуля" извинился перед болельщиками и назвал себя "плюшевым вратарем". Это оправданно?

– Это неправильно и говорит о том, что Александр – еще молодой человек и некоторых вещей просто не понимает. Мне гораздо ближе позиция Акинфеева. Чанов, долгое время тренер вратарей ЦСКА, говорил: вину на себя должен брать кто угодно, но не вратарь. Игорь следовал этому совету, даже сыграв неудачно. Он выходит на следующий матч и, как правило, тащит. Психику голкипера необходимо защищать.

А крики "мы говно" – по Слуцкому – только разлагают. Это лишний раз говорит о тренерских качествах Слуцкого. Люди, несмотря ни на что, должны верить, что они хорошие. Пусть огонь на себя вызывает тренер. Ясное дело, что семь голов любому вратарю в плюс не идут. Но Селихов должен от этого крепнуть и доказывать. Ему лучше было сказать: "В дерби я сыграю лучше".

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 06:40
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№4 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 08:01) #
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online

Абсолютно верно. В точку. Леня поэтому и провалился в Англии, к сожалению.
Регистрация: 28.05.2014
№3 Написал: Крикс Новосибирск (Сегодня, 07:47) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Не соглашусь.Тут как раз вся команда себя ГОВНОМ редким показала.
Регистрация: 4.11.2016
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 07:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ущербная логика.А Селихов мужиком себя показал,в отличие от плюшевой команды.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 07:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это лишний раз говорит о тренерских качествах Слуцкого.

Иначе говоря, это ВЫ, Леня - говно. А мы - как раз Спартак.
Собственно, так и говорилось...


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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