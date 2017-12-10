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Бранислав Иванович: в Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович ожидает сложной игры в матче 20-го тура чемпионата России против "Ахмата".

– Думаю, что впереди одна из самых важных и тяжелых игр в сезоне. Заключительный матч года, и это создает дополнительные сложности. Не знаю, когда "Зенит" в последний раз выигрывал в Грозном. Будет настоящая борьба. Должны выложиться на сто процентов, поскольку нам больше нельзя терять очки.

– При этом дома "Зенит" разгромил "Ахмат" – 4:0.

– Ну, у них было удаление, мы вовремя сумели забить. Но в Грозном будет совсем по-другому. Жду тяжелого матча.

– Как оцениваете первую часть сезона?

– Очень тяжело сказать сейчас. Впереди много матчей, много возможностей заработать очки. Нужно бороться за чемпионство до конца. Во многих матчах мы не сумели взять очки, несмотря на то, что играли хорошо. Но это, естественно, не считается. Надо побеждать в каждом матче.

– Есть ощущение, что матчи в Лиге Европы даются команде легче, чем в чемпионате России. Почему так?

– Да, в Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче. Но вообще мы должны быть готовы к любым ситуациям, уметь обыгрывать те команды, у которых в штрафной все 11 футболистов.

ФК "Зенит"
Теги: Иванович Зенит
Сегодня, 11:24
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sssh53
В Европе команды играют в футбол, а у нас в большую политику

и это говорит фан Зенита?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:30) #
  • 0
  •  (2)
online

В Европе команды играют в футбол, а у нас в большую политику
Регистрация: 23.09.2008
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