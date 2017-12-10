Бранислав Иванович: в Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович ожидает сложной игры в матче 20-го тура чемпионата России против "Ахмата".– Думаю, что впереди одна из самых важных и тяжелых игр в сезоне. Заключительный матч года, и это создает дополнительные сложности. Не знаю, когда "Зенит" в последний раз выигрывал в Грозном. Будет настоящая борьба. Должны выложиться на сто процентов, поскольку нам больше нельзя терять очки.– Ну, у них было удаление, мы вовремя сумели забить. Но в Грозном будет совсем по-другому. Жду тяжелого матча.– Очень тяжело сказать сейчас. Впереди много матчей, много возможностей заработать очки. Нужно бороться за чемпионство до конца. Во многих матчах мы не сумели взять очки, несмотря на то, что играли хорошо. Но это, естественно, не считается. Надо побеждать в каждом матче.– Да, в Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче. Но вообще мы должны быть готовы к любым ситуациям, уметь обыгрывать те команды, у которых в штрафной все 11 футболистов.