Бранислав Иванович: в Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
05:36
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (1)
Руслан Нигматуллин: не думаю, что в случае поражения в дерби "Спартак" затронет вопрос об отставке Карреры (1)
00:18
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Вчера, 23:11
Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер" (1)
Арсен Венгер: кто может остановить "Манчестер Сити"? "Шахтер" (1)
Вчера, 23:10
"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"
"Депортиво" одержал победу над "Леганесом"
Вчера, 22:49
СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро (67)
СМИ: "Зенит" подписал Антона Заболотного за 1,5 млн евро (67)
Вчера, 22:45
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (29)
Дмитрий Аленичев: прямо сейчас отдал бы предпочтение ЦСКА (29)
Вчера, 22:05
Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости
Антонио Конте: сегодня мы проиграли из-за усталости
Вчера, 21:40
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (6)
Зинедин Зидан: я счастлив, потому что забить пять голов такой команде, как "Севилья", нелегко (6)
Вчера, 21:23
Владимир Габулов провел 300-й матч в чемпионатах России (1)
Владимир Габулов провел 300-й матч в чемпионатах России (1)
Вчера, 21:19
Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы (6)
Николай Пронин: надеюсь, ЦСКА пошумит в Лиге Европы (6)
Вчера, 21:17
"ПСЖ" одержал победу над "Лиллем"
"ПСЖ" одержал победу над "Лиллем"
Вчера, 21:13
Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке
Гэри Кэхилл: мы были просто не в своей тарелке
Вчера, 20:14
"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью" (15)
"Реал" со счетом 5:0 разгромил "Севилью" (15)
Вчера, 20:13
"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого (19)
"Халл Сити" победил "Брентфорд" в первой игре без Слуцкого (19)
Вчера, 20:12
Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси" (1)
Дэвид Мойес: мы рассчитывали создать проблемы "Челси" (1)
Бранислав Иванович: в Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович ожидает сложной игры в матче 20-го тура чемпионата России против "Ахмата".
– Думаю, что впереди одна из самых важных и тяжелых игр в сезоне. Заключительный матч года, и это создает дополнительные сложности. Не знаю, когда "Зенит" в последний раз выигрывал в Грозном. Будет настоящая борьба. Должны выложиться на сто процентов, поскольку нам больше нельзя терять очки.
– При этом дома "Зенит" разгромил "Ахмат" – 4:0.
– Ну, у них было удаление, мы вовремя сумели забить. Но в Грозном будет совсем по-другому. Жду тяжелого матча.
– Как оцениваете первую часть сезона?
– Очень тяжело сказать сейчас. Впереди много матчей, много возможностей заработать очки. Нужно бороться за чемпионство до конца. Во многих матчах мы не сумели взять очки, несмотря на то, что играли хорошо. Но это, естественно, не считается. Надо побеждать в каждом матче.
– Есть ощущение, что матчи в Лиге Европы даются команде легче, чем в чемпионате России. Почему так?
– Да, в Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче. Но вообще мы должны быть готовы к любым ситуациям, уметь обыгрывать те команды, у которых в штрафной все 11 футболистов.
ФК "Зенит"
– Думаю, что впереди одна из самых важных и тяжелых игр в сезоне. Заключительный матч года, и это создает дополнительные сложности. Не знаю, когда "Зенит" в последний раз выигрывал в Грозном. Будет настоящая борьба. Должны выложиться на сто процентов, поскольку нам больше нельзя терять очки.
– При этом дома "Зенит" разгромил "Ахмат" – 4:0.
– Ну, у них было удаление, мы вовремя сумели забить. Но в Грозном будет совсем по-другому. Жду тяжелого матча.
– Как оцениваете первую часть сезона?
– Очень тяжело сказать сейчас. Впереди много матчей, много возможностей заработать очки. Нужно бороться за чемпионство до конца. Во многих матчах мы не сумели взять очки, несмотря на то, что играли хорошо. Но это, естественно, не считается. Надо побеждать в каждом матче.
– Есть ощущение, что матчи в Лиге Европы даются команде легче, чем в чемпионате России. Почему так?
– Да, в Европе команды играют в открытый футбол, поэтому нам легче. Но вообще мы должны быть готовы к любым ситуациям, уметь обыгрывать те команды, у которых в штрафной все 11 футболистов.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.