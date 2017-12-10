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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Тихонов: поражение "Спартака" 0:7? Это ни в коем случае не клеймо и не позор
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал поражение "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7).
- Аленичев назвал 0:7 от "Ливерпуля" позором, Титов – клеймом на всю жизнь, а что скажет Тихонов?
– Обидно, серьезное поражение, которое очень сильно ударило по имиджу клуба. При этом считаю, бывают такие игры, когда у соперника залетает практически все. Их надо просто пережить.
- То есть категоричных оценок вы по одной игре давать не готовы?
– Ни в коем случае не клеймо и не позор. Подобная неудача может постигнуть любую команду.
"Спартак" еще не так давно обыгрывал "Севилью" со счетом 5:1 по такому же сценарию: просто все залетело. Испанцы тоже не заслуживали столь крупного поражения. В отдельно взятом матче может случиться всякое.
- Тем более есть шанс реабилитироваться в глазах болельщиков уже в завтрашней игре с ЦСКА.
– Вот именно. Мы в 1997 году не прошли в квалификации Лиги чемпионов «Кошице», и до сих пор помню, сколько грязи на нас вылили. Но через три дня на матч с "Зенитом" болельщики все равно пришли и поддерживали нас так, что питерцев мы вынесли.
- То есть дерби с ЦСКА еще и покажет, есть ли правда за той точкой зрения, что нынешним спартаковцам начхать на имидж клуба, раз они проигрывают 0:7?
– Не считаю, что этот разгром демонстрирует наплевательское отношение игроков. Просто так повелось: пока "Спартак" играет хорошо, ветераны и специалисты довольны, а как случается провал, то сразу предлагают разогнать всю команду. Я подобного мнения не придерживаюсь. Уже говорил, что одна игра не показатель.
За последние полтора десятка лет Каррера первым привел "Спартак" к чемпионству. Даже такой провальный матч не только не повод для резких шагов, но и для выводов о работе тренера.
Сейчас точно не нужно кричать: "Убираем Карреру". У "Спартака" есть игра, есть свое лицо, и, думаю, команда сможет его держать.
Думаю, болельщики и специалисты увидят правильную реакцию на разгром от "Ливерпуля".
"Матч ТВ"
- Аленичев назвал 0:7 от "Ливерпуля" позором, Титов – клеймом на всю жизнь, а что скажет Тихонов?
– Обидно, серьезное поражение, которое очень сильно ударило по имиджу клуба. При этом считаю, бывают такие игры, когда у соперника залетает практически все. Их надо просто пережить.
- То есть категоричных оценок вы по одной игре давать не готовы?
– Ни в коем случае не клеймо и не позор. Подобная неудача может постигнуть любую команду.
"Спартак" еще не так давно обыгрывал "Севилью" со счетом 5:1 по такому же сценарию: просто все залетело. Испанцы тоже не заслуживали столь крупного поражения. В отдельно взятом матче может случиться всякое.
- Тем более есть шанс реабилитироваться в глазах болельщиков уже в завтрашней игре с ЦСКА.
– Вот именно. Мы в 1997 году не прошли в квалификации Лиги чемпионов «Кошице», и до сих пор помню, сколько грязи на нас вылили. Но через три дня на матч с "Зенитом" болельщики все равно пришли и поддерживали нас так, что питерцев мы вынесли.
- То есть дерби с ЦСКА еще и покажет, есть ли правда за той точкой зрения, что нынешним спартаковцам начхать на имидж клуба, раз они проигрывают 0:7?
– Не считаю, что этот разгром демонстрирует наплевательское отношение игроков. Просто так повелось: пока "Спартак" играет хорошо, ветераны и специалисты довольны, а как случается провал, то сразу предлагают разогнать всю команду. Я подобного мнения не придерживаюсь. Уже говорил, что одна игра не показатель.
За последние полтора десятка лет Каррера первым привел "Спартак" к чемпионству. Даже такой провальный матч не только не повод для резких шагов, но и для выводов о работе тренера.
Сейчас точно не нужно кричать: "Убираем Карреру". У "Спартака" есть игра, есть свое лицо, и, думаю, команда сможет его держать.
Думаю, болельщики и специалисты увидят правильную реакцию на разгром от "Ливерпуля".
"Матч ТВ"
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