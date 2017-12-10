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Андрей Тихонов: поражение "Спартака" 0:7? Это ни в коем случае не клеймо и не позор

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал поражение "Спартака" в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:7).

- Аленичев назвал 0:7 от "Ливерпуля" позором, Титов – клеймом на всю жизнь, а что скажет Тихонов?

– Обидно, серьезное поражение, которое очень сильно ударило по имиджу клуба. При этом считаю, бывают такие игры, когда у соперника залетает практически все. Их надо просто пережить.

- То есть категоричных оценок вы по одной игре давать не готовы?

– Ни в коем случае не клеймо и не позор. Подобная неудача может постигнуть любую команду.

"Спартак" еще не так давно обыгрывал "Севилью" со счетом 5:1 по такому же сценарию: просто все залетело. Испанцы тоже не заслуживали столь крупного поражения. В отдельно взятом матче может случиться всякое.

- Тем более есть шанс реабилитироваться в глазах болельщиков уже в завтрашней игре с ЦСКА.

– Вот именно. Мы в 1997 году не прошли в квалификации Лиги чемпионов «Кошице», и до сих пор помню, сколько грязи на нас вылили. Но через три дня на матч с "Зенитом" болельщики все равно пришли и поддерживали нас так, что питерцев мы вынесли.

- То есть дерби с ЦСКА еще и покажет, есть ли правда за той точкой зрения, что нынешним спартаковцам начхать на имидж клуба, раз они проигрывают 0:7?

– Не считаю, что этот разгром демонстрирует наплевательское отношение игроков. Просто так повелось: пока "Спартак" играет хорошо, ветераны и специалисты довольны, а как случается провал, то сразу предлагают разогнать всю команду. Я подобного мнения не придерживаюсь. Уже говорил, что одна игра не показатель.

За последние полтора десятка лет Каррера первым привел "Спартак" к чемпионству. Даже такой провальный матч не только не повод для резких шагов, но и для выводов о работе тренера.

Сейчас точно не нужно кричать: "Убираем Карреру". У "Спартака" есть игра, есть свое лицо, и, думаю, команда сможет его держать.

Думаю, болельщики и специалисты увидят правильную реакцию на разгром от "Ливерпуля".

"Матч ТВ"
Теги: Тихонов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 14:12
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36
(8)
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№36 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 15:28) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мене, мене, текел, упарсин.
ты взвешен на весах и найден очень легким
Регистрация: 6.12.2014
№35 Написал: Ольга Топоркова (Сегодня, 15:24) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: 64dubina
Это так -просто поимели и всё laughing

в 7 часов жду тебя с твоими комментами, а так просто бла бла.
Регистрация: 17.10.2017
№34 Написал: irv Курск (Сегодня, 15:23) #
  • -2
  •  (4)

ПОЗОР и КЛЕЙМО это отстранение сборной от олимпиады! Нейтральный флаг... Нас всех обмакнули в унитаз с головой! А Спартак , проиграл и проиграл.


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№33 Написал: Старик Страна (Сегодня, 15:22) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: nami-sv
С любым клубом иногда происходят подобные конфузы.Сделать правильные выводы нам,а соперникам обсасывающим готовиться к подобному.Ждите.

Конфуз, это когда хотел пукнуть и обосрался.
В данном случае, именно так и произошло, при чем жидкости...
Они бы поменьше рот открывали, а то ток шоу напоминает...
Регистрация: 10.12.2017
№32 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:19) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
Цитата: nami-sv
С любым клубом иногда происходят подобные конфузы.Сделать правильные выводы нам,а соперникам обсасывающим готовиться к подобному.Ждите.

с вами они происходят очень уж часто. слишком часто и в РФПЛ и в еврокубках

Потому мы чемпионы и любимы в стране,а вы-увы...Я думаю не шутку ты понял правильно.

Цитата: irv
Больше всего льют говно болельщики Зенита... реально не понимаю почему...
Клуб всю жизнь играл в пердиве. Деньги вливают в клуб Газпром такие, что складывается ощущение что есть Южный, Северный поток и Зенит...

Вот где настоящий позор.Ты прав.
Регистрация: 9.08.2015
№31 Написал: Старик Страна (Сегодня, 15:15) #
  • -2
  •  (2)
online

А что это если не позор???
Это отношение футболёров к клубу, болельщикам....
Про Страну, я просто молчу.
Класс у "Ливера" выше, но есть хорошая поговорка "Порядок бьет класс".
Регистрация: 10.12.2017
№30 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 15:15) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: nami-sv
С любым клубом иногда происходят подобные конфузы.Сделать правильные выводы нам,а соперникам обсасывающим готовиться к подобному.Ждите.

с вами они происходят очень уж часто. слишком часто и в РФПЛ и в еврокубках
Регистрация: 1.12.2017
№29 Написал: irv Курск (Сегодня, 15:13) #
  • +4
  •  (8)

Больше всего льют говно болельщики Зенита... реально не понимаю почему...
Клуб всю жизнь играл в пердиве. Деньги вливают в клуб Газпром такие, что складывается ощущение что есть Южный, Северный поток и Зенит...


--------------------
Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№28 Написал: nami-sv (Сегодня, 15:11) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
С любым клубом иногда происходят подобные конфузы.Сделать правильные выводы нам,а соперникам обсасывающим готовиться к подобному.Ждите.
Регистрация: 9.08.2015
№27 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (9)
online

ну а 0-10 тоже наверное "не позором" было бы? smirk Это самое настоящее позорище, а учитывая то, что спартак-формально действующий чемпион-позорище вдвойне, кидающее тень на всю РФПЛ. 3-10-не позор, 0-7- не позор, вылет от аека - не позор, психология середнячка и лузера smile
Регистрация: 1.12.2017
№26 Написал: spiri (Сегодня, 15:06) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот сегодня и поглядим,насколько устойчив СМ!
Дуэль и тренеров и команд должна быть захватывающей!
За футбол!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№25 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 15:01) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, из авторитетных и умные находятся! Здесь всё верно. А вот скулёж, как это всё ужасно - признак ЧУЖОГО, который просто хочет побольше насыпать соли на раны... Всего лишь)


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№24 Написал: зенитовец СССР (Сегодня, 14:53) #
  • 0
  •  (12)

Полностью соглашусь с Тихоновым. Для навозного говноклюба это не позор и не клеймо - это обыденность. Им не привыкать позорить страну антирекордами. Да и выхватывать по 5-7 мячей тоже стало реальностью.
Регистрация: 22.08.2008
№23 Написал: Alter ego (Сегодня, 14:47) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: 64dubina
Это так -просто поимели и всё laughing

А что тогда, вас не имели что ли? Или память короткая? Может напомнить?

Никто не умрет девственником! Жизнь выыбет всех.
Регистрация: 17.05.2017
№22 Написал: Зритель (Сегодня, 14:46) #
  • +1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Ростов»
Как говорят спартаковские фаны, один раз - не пидopac.
Регистрация: 23.02.2008
№21 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 14:45) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: irv
Всё пройдёт и это тоже. И память заканчивается.

Не думаю что, все забудут :
спартак - ЛЧ -2002
1 - 18


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:43) #
  • -4
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Другой Андрей, Червиченко, сказал, что это стыдоба, конечно, но таково настоящее положение дел. А этот действительно хвостом виляет. Не с любой командой такое может случится, а со спартаком точно, что и произошло. Просто для каждой свиньи это поражение в порядке вещей, а что тут такого, ну 0-7, и что....??? Который раз приходится повторять простую истину: Свинья сраму неймёт, вот и это шлепок у неё всего лишь рядовая неудача.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 14:40) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: irv
Большие клубы живут глобальными успехами. А мы только сегодняшнимне днем

А у нас, у русских , особенная память. Когда отомстим. тогда и забудем.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010
№18 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:39) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Тиша корректен,а Аленичев в своем стиле рубит правду,которую не всегда и не всем нужно говорить.После Аека мы вылетели из еврокубков,а щас после Ливера нас ждет Лига европы.Тут еще большой вопрос где позор.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:38) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
позор!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Arien_Allan_Beck
Еще раз убеждаюсь! Кумиром поколения можно стать а Тихоновым надо родиться.

+
Пусть будет следующим после Карреры


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№15 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:34) #
  • -4
  •  (12)

Цитата: horse72
Еще один психотерапевт. Лечит душу поросятам. Вот это как раз и есть позор и клеймо на долгие года.Долго им это будут вспоминать.Худшая игра российских клубов.

бывший вратарь Ливерпуля Гроббелар сказал, что у спартака не вратарь плюшевый , а вся команда -магазин плюшевых поросят. К новому году ЦСКА просто обязано добавить еще партию плюшевх на прилавок.
Регистрация: 17.04.2017
№14 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:31) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: irv
Цитата: Фонтанка
Ни в коем случае не клеймо и не позор.

В принципе верно, всё правильно. Поддерживаю.
Просто это память на долгие годы. И память xреновая.


Всё пройдёт и это тоже. И память заканчивается.
Вот вы помните это поражение :

«Черноморец» (Новороссийск) — «Зенит» 6:0, (1994 год, первая лига),



А то! Все помним. smiley

Цитата: irv
Цитата: vermis_64
Поминать Спаму это будут долгие годы. При всяком удобном случае.


Помнят слабые и не увереные в себе клубы.
Я не думаю, что МЮ помнит как победил Роман

7:1 — против «Ромы», Лига чемпионов, 10 апреля 2007

Большие клубы живут глобальными успехами. А мы только сегодняшнимне днем



Позвольте не согласиться. Помнить надо все. И хорошее и плохое. Без прошлого нет будущего.
Регистрация: 23.08.2016
№13 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 14:26) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это клеймо и позор. Аленичев не ссыт говорить правду и не виляет жопой.
Регистрация: 2.12.2014
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 14:25) #
  • -2
  •  (8)

Ни хочу обидеть спартачей но в Европе у них какая то не пруха! То вылетают от всякой шушеры то крупно проигрывают серьезным командам! В церковь сходите дети мои! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: irv Курск (Сегодня, 14:25) #
  • +1
  •  (11)

Цитата: vermis_64
Поминать Спаму это будут долгие годы. При всяком удобном случае.


Помнят слабые и не увереные в себе клубы.
Я не думаю, что МЮ помнит как победил Роман

7:1 — против «Ромы», Лига чемпионов, 10 апреля 2007

Большие клубы живут глобальными успехами. А мы только сегодняшнимне днем


--------------------
Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:24) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: 64dubina
Это так -просто поимели и всё laughing

А что тогда, вас не имели что ли? Или память короткая? Может напомнить?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 14:24) #
  • -6
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Еще один психотерапевт. Лечит душу поросятам. Вот это как раз и есть позор и клеймо на долгие года.Долго им это будут вспоминать.Худшая игра российских клубов.
Регистрация: 10.12.2017
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:21) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
64dubina,
Спартак : ЦКГ 6:0 (27 июня 1993 года)


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№7 Написал: irv Курск (Сегодня, 14:21) #
  • -2
  •  (16)

Цитата: Фонтанка
Ни в коем случае не клеймо и не позор.

В принципе верно, всё правильно. Поддерживаю.
Просто это память на долгие годы. И память xреновая.


Всё пройдёт и это тоже. И память заканчивается.
Вот вы помните это поражение :

«Черноморец» (Новороссийск) — «Зенит» 6:0, (1994 год, первая лига),


--------------------
Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
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