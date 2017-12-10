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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Евгений Алдонин: без разницы с каким счетом ЦСКА обыграет "Спартак", главное, чтобы обыграл (8)
Андрей Созин: 0:7 в Ливерпуле будут давить на "Спартак", но ЦСКА может быть несладко
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ "Спартак" — ЦСКА.
"Сколько бы не говорили, что "русское класико" – это "Зенит" — "Спартак", но выше чем ЦСКА — "Спартак" в чемпионате, по крайней мере для меня, матчей нет. Много разговоров было о том, что после 0:7 в Ливерпуле "Спартаку" будет сложно. Мелочей в футболе нет, и этот результат всё равно будет давить, но он может давить по-разному. Может, полетят сегодня доказывать, и ЦСКА придётся несладко. Смотрел матчи и с "Манчестером", и с "Ливерпулем". Разница между нашими и английскими клубами велика. Да, счёт был разным, но сегодня встречаются две одинаковые по уровню команды. Фаворита ни для кого нет. В нынешнем состоянии ЦСКА, когда все в составе, – несладкая булочка для "Спартака".
Важно сегодня то, как сыграют лидеры. От их выступления будет зависеть результат команды. У ЦСКА это Акинфеев, Головин и Вернблум, который отдыхал после матча с "Тосно". Более того, у "армейцев" в копилке – один дополнительный выходной после Лиги чемпионов. У "Спартака" хорошую форму набрал Адриано, неплохо в Ливерпуле выглядел Промес. Кроме того, сегодня у хозяев будет невероятная поддержка трибун. Назову этот матч игрой лидеров. Чьи лидеры сыграют лучше, так команда и победит", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Сколько бы не говорили, что "русское класико" – это "Зенит" — "Спартак", но выше чем ЦСКА — "Спартак" в чемпионате, по крайней мере для меня, матчей нет. Много разговоров было о том, что после 0:7 в Ливерпуле "Спартаку" будет сложно. Мелочей в футболе нет, и этот результат всё равно будет давить, но он может давить по-разному. Может, полетят сегодня доказывать, и ЦСКА придётся несладко. Смотрел матчи и с "Манчестером", и с "Ливерпулем". Разница между нашими и английскими клубами велика. Да, счёт был разным, но сегодня встречаются две одинаковые по уровню команды. Фаворита ни для кого нет. В нынешнем состоянии ЦСКА, когда все в составе, – несладкая булочка для "Спартака".
Важно сегодня то, как сыграют лидеры. От их выступления будет зависеть результат команды. У ЦСКА это Акинфеев, Головин и Вернблум, который отдыхал после матча с "Тосно". Более того, у "армейцев" в копилке – один дополнительный выходной после Лиги чемпионов. У "Спартака" хорошую форму набрал Адриано, неплохо в Ливерпуле выглядел Промес. Кроме того, сегодня у хозяев будет невероятная поддержка трибун. Назову этот матч игрой лидеров. Чьи лидеры сыграют лучше, так команда и победит", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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