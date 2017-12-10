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Александр Мостовой: не вижу, вместо кого Головин может играть в "Челси"

Бывший полузащитник "Сельты" и "Алавеса" Александр Мостовой считает, что "Челси" может купить полузащитника ЦСКА Александра Головина на перспективу.

– Английская газета "Sun" пишет, что Александр Головин может перейти в "Челси". Потянет ли он, как считаете?

– Я думаю, что на данный момент ему будет сложно. Не вижу, вместо кого он может играть, – сказал Мостовой. – Если его и хотят приобрести, то, скорее всего, на перспективу. Все-таки это молодой игрок, а "Челси" ставит высокие задачи. Не вижу, чтобы он был сильнее кого-то. И опять же, одно дело играть здесь, а другое – там. Поэтому, скорее всего, это на перспективу. Задатки у Головина есть, плюс владелец клуба – русский. Да и денег у команды тоже много. Купят одного или двух игроков для конкуренции.

– Газета "Sun" пишет, что "Челси" готов рассмотреть вариант, при котором Головин будет выступать за ЦСКА до конца сезона на правах аренды, чтобы он получал игровое время и смог выступить на чемпионате мира.

– Я про это и говорю. Скорее всего, так и будет. А когда лучше уезжать – никто не знает. Парню всего 22 года – вся футбольная жизнь впереди, и он может уехать, когда хочет.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 15:19
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