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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Молодежная команда "Зенита" разгромила "Ахмат"
Чемпионат России
Молодежные команды
20-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:5 (0:2)
Голы: Макеев, 17 (0:1). Денисов, 39 (0:2). Хубулов, 49 (1:2). Умаев, 68 (2:2). Поваров, 77 (2:3). Поваров, 80 (2:4). Алоян, 86 (2:5).
Молодежные команды
20-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:5 (0:2)
Голы: Макеев, 17 (0:1). Денисов, 39 (0:2). Хубулов, 49 (1:2). Умаев, 68 (2:2). Поваров, 77 (2:3). Поваров, 80 (2:4). Алоян, 86 (2:5).
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