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Молодежная команда "Зенита" разгромила "Ахмат"

Чемпионат России

Молодежные команды

20-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:5 (0:2)

Голы: Макеев, 17 (0:1). Денисов, 39 (0:2). Хубулов, 49 (1:2). Умаев, 68 (2:2). Поваров, 77 (2:3). Поваров, 80 (2:4). Алоян, 86 (2:5).
Теги: Ахмат Зенит
Сегодня, 17:03
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№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
А это что за тема:
"ЗЕНИТ" РАЗГРОМИЛ "АХМАТ" В МОЛОДЁЖНОМ ПЕРВЕНСТВЕ


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
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