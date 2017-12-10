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Александр Головин: "Спартак" мешает нам бить по воротам

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился впечатлениями от первого тайма матча против "Спартака".

"Спартак" мешает нам бить. Стараемся пройти через передачи и больше играть в середине. Видим свободные зоны. Будем стараться чаще бить во втором тайме", – сообщил Головин.
Сегодня, 17:35
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№3 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
противные какие...)
Регистрация: 19.05.2015
№2 Написал: evgenij (Сегодня, 18:23) #
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online
Болеет за:
«Терек»
а вы бьете уже 2-0 и вы уже не команда играет один конифей confused
Регистрация: 27.11.2017
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Нехорошо так делать, не мешайте им бить по воротам, а то обидятся и играть не будут.
Регистрация: 29.10.2010
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