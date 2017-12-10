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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Головин: "Спартак" мешает нам бить по воротам
Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телеканала "Матч ТВ" поделился впечатлениями от первого тайма матча против "Спартака".
"Спартак" мешает нам бить. Стараемся пройти через передачи и больше играть в середине. Видим свободные зоны. Будем стараться чаще бить во втором тайме", – сообщил Головин.
"Спартак" мешает нам бить. Стараемся пройти через передачи и больше играть в середине. Видим свободные зоны. Будем стараться чаще бить во втором тайме", – сообщил Головин.
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