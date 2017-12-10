Опрос:

Новости партнеров

Аркадий Дворкович: "Спартаку" лучше удавалась комбинационная игра

После матча 20-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (3:0) вице-премьер России Аркадий Дворкович отметил, что он желал удачи красно-белым до игры, предает "СЭ".

– Я переживаю и за "Спартак", и за ЦСКА. Но в этом матче желал удачи красно-белях. Им важно было удачно сыграть после "Ливерпуля".

– "Спартак" вернулся в чемпионскую гонку?

– Посмотрим. Завтра важный матч в Грозном. Но "Спартак", очевидно, претендует на призовые места. В дерби обе команды выкладывались по полной, но "Спартаку" лучше удавалась комбинационная игра. Выходы из обороны, контратаки хорошие были.
Сегодня, 19:15
Напечатать
0
(5)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.