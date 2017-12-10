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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Аркадий Дворкович: "Спартаку" лучше удавалась комбинационная игра
После матча 20-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (3:0) вице-премьер России Аркадий Дворкович отметил, что он желал удачи красно-белым до игры, предает "СЭ".
– Я переживаю и за "Спартак", и за ЦСКА. Но в этом матче желал удачи красно-белях. Им важно было удачно сыграть после "Ливерпуля".
– "Спартак" вернулся в чемпионскую гонку?
– Посмотрим. Завтра важный матч в Грозном. Но "Спартак", очевидно, претендует на призовые места. В дерби обе команды выкладывались по полной, но "Спартаку" лучше удавалась комбинационная игра. Выходы из обороны, контратаки хорошие были.
– Я переживаю и за "Спартак", и за ЦСКА. Но в этом матче желал удачи красно-белях. Им важно было удачно сыграть после "Ливерпуля".
– "Спартак" вернулся в чемпионскую гонку?
– Посмотрим. Завтра важный матч в Грозном. Но "Спартак", очевидно, претендует на призовые места. В дерби обе команды выкладывались по полной, но "Спартаку" лучше удавалась комбинационная игра. Выходы из обороны, контратаки хорошие были.
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