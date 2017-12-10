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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: игроки "Спартака" доказали, что они настоящие мужики
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Было нелегко подготовить команду психологически. Такое поражение, как в Ливерпуле, могло остаться камнем на шее надолго. Но сегодня ребята доказали, что они настоящие мужчины, победив в сегодняшнем дерби. Думаю, в Ливерпуле был важный урок для нас. Нам доказали, что мы должны расти, чтобы противостоять таким командам на высоком уровне. Урок важен для понимания, что нужно делать и где улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль, думая сыграть какую-то другую игру, видимо, легкомысленно отнеслись к матчу. Но это часть роста тренера, команды и целого клуба.
Получилось ли у игроков отмазаться за «Ливерпуль»? Нет, отмазки здесь ни при чём. В Ливерпуле мы ошиблись, но это не повлияло на наш чемпионат. В прошлом году мы проиграли предпоследний матч перед паузой 0:4 в Самаре, несмотря на преимущество по очкам. Всё это часть роста команды, это нужно для понимания своего уровня.
Я знал, что Мельгарехо может играть левого защитника, как в «Бенфике», и это решение было принято по ходу матча, потому что Зобнин нам был нужен в середине поля. Без него в центре нам было сложно. Самедов приходил спрашивать, нужно ли ему быть пятым защитником в линии. Нам нужно было перестроиться, играть по-другому, и несколько минут нужно было на понимание своих позиций. Зобнин – важный игрок, он может выходить на разных позициях. Такой вариант очень подходит для тренера.
После матча с «Анжи» мы хорошо показали себя в чемпионате, я доволен. В Лиге чемпионов, не учитывая матч с «Ливерпулем», мы выполнили свою цель – попасть в Лигу Европы. Думаю, мы хорошо сыграли, но, если не считать последний матч», — передаёт слова Карреры Чемпионат.
«Было нелегко подготовить команду психологически. Такое поражение, как в Ливерпуле, могло остаться камнем на шее надолго. Но сегодня ребята доказали, что они настоящие мужчины, победив в сегодняшнем дерби. Думаю, в Ливерпуле был важный урок для нас. Нам доказали, что мы должны расти, чтобы противостоять таким командам на высоком уровне. Урок важен для понимания, что нужно делать и где улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль, думая сыграть какую-то другую игру, видимо, легкомысленно отнеслись к матчу. Но это часть роста тренера, команды и целого клуба.
Получилось ли у игроков отмазаться за «Ливерпуль»? Нет, отмазки здесь ни при чём. В Ливерпуле мы ошиблись, но это не повлияло на наш чемпионат. В прошлом году мы проиграли предпоследний матч перед паузой 0:4 в Самаре, несмотря на преимущество по очкам. Всё это часть роста команды, это нужно для понимания своего уровня.
Я знал, что Мельгарехо может играть левого защитника, как в «Бенфике», и это решение было принято по ходу матча, потому что Зобнин нам был нужен в середине поля. Без него в центре нам было сложно. Самедов приходил спрашивать, нужно ли ему быть пятым защитником в линии. Нам нужно было перестроиться, играть по-другому, и несколько минут нужно было на понимание своих позиций. Зобнин – важный игрок, он может выходить на разных позициях. Такой вариант очень подходит для тренера.
После матча с «Анжи» мы хорошо показали себя в чемпионате, я доволен. В Лиге чемпионов, не учитывая матч с «Ливерпулем», мы выполнили свою цель – попасть в Лигу Европы. Думаю, мы хорошо сыграли, но, если не считать последний матч», — передаёт слова Карреры Чемпионат.
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