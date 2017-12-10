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Массимо Каррера: игроки "Спартака" доказали, что они настоящие мужики

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.

«Было нелегко подготовить команду психологически. Такое поражение, как в Ливерпуле, могло остаться камнем на шее надолго. Но сегодня ребята доказали, что они настоящие мужчины, победив в сегодняшнем дерби. Думаю, в Ливерпуле был важный урок для нас. Нам доказали, что мы должны расти, чтобы противостоять таким командам на высоком уровне. Урок важен для понимания, что нужно делать и где улучшать себя. Мы поехали в Ливерпуль, думая сыграть какую-то другую игру, видимо, легкомысленно отнеслись к матчу. Но это часть роста тренера, команды и целого клуба.

Получилось ли у игроков отмазаться за «Ливерпуль»? Нет, отмазки здесь ни при чём. В Ливерпуле мы ошиблись, но это не повлияло на наш чемпионат. В прошлом году мы проиграли предпоследний матч перед паузой 0:4 в Самаре, несмотря на преимущество по очкам. Всё это часть роста команды, это нужно для понимания своего уровня.

Я знал, что Мельгарехо может играть левого защитника, как в «Бенфике», и это решение было принято по ходу матча, потому что Зобнин нам был нужен в середине поля. Без него в центре нам было сложно. Самедов приходил спрашивать, нужно ли ему быть пятым защитником в линии. Нам нужно было перестроиться, играть по-другому, и несколько минут нужно было на понимание своих позиций. Зобнин – важный игрок, он может выходить на разных позициях. Такой вариант очень подходит для тренера.

После матча с «Анжи» мы хорошо показали себя в чемпионате, я доволен. В Лиге чемпионов, не учитывая матч с «Ливерпулем», мы выполнили свою цель – попасть в Лигу Европы. Думаю, мы хорошо сыграли, но, если не считать последний матч», — передаёт слова Карреры Чемпионат.
Сегодня, 19:22
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№17 Написал: SMK (Сегодня, 20:26) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: RoboGeo
вжопу-вжики, ваше спартачье ссаное

Почему такой злой? ах ну да,Спартак же вас и ваших друзей коней разьибал!
Регистрация: 8.12.2017
№16 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:26) #
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online

0-7, мужики? Каррера прав! joy
Регистрация: 18.03.2013
№15 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Массимо тоже учится! И как видно по результатам - успешно! Как он среагировал на изменения в игре в середине первого тайма!!! Удачи, ТРЕНЕР!!!

Цитата: evgenij
мужики в поле пашут просто бегунки предавшие свои команды -не относится к Кутепову он один гладиатор wink

Уж не тебе, урюку, пипеть....вас вся страна содержит!!!!! так что иди намаз совершай!!!
Регистрация: 13.03.2012
№14 Написал: evgenij (Сегодня, 20:22) #
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online
Болеет за:
«Терек»
мужики в поле пашут просто бегунки предавшие свои команды -не относится к Кутепову он один гладиатор wink
Регистрация: 27.11.2017
№13 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
как бы ты не говорил злесь. Но ярляк ты на себя и на команду уже повесил! В еврокубках ни один наш клуб не пропускал 7мь мячей! Вот пока кто то из наших рекорд этот не обновит, плавать вам в этом де..ме!!
Регистрация: 5.04.2017
№12 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
А как он в камеру на эмоциях крикнул. Это дорого стоит !
Спасибо тренер за команду и результат!
Регистрация: 28.11.2017
№11 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
вжопу-вжики, ваше спартачье ссаное


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№10 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Какие они мужики?

Нет, конечно. Вот звенид-мужики. Эти хоть гол престижа забили Спартаку. Утешай себя этим, защекоченный мальчик на турничке...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: irv
Цитата: Александр Иванов
Какие они мужики? Кучка ссыкунов, наделавших в штаны перед Ливером. Зная проблемы ЦСКА особой смелости не нужно, чтобы чот там доказать. УБогие комменты!


Ты то чего распереживался? Ссыкуны обыграли и Зенит и ЦСКА...

Дык это мы со страху их обыграли smile


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№8 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что и требовалось доказать.
Регистрация: 27.04.2009
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:39) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Бомжи только говно разносят.Кроме вони-ничего.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: olegan кениг (Сегодня, 19:35) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Какие они мужики? Кучка ссыкунов, наделавших в штаны перед Ливером. Зная проблемы ЦСКА особой смелости не нужно, чтобы чот там доказать. УБогие комменты!


За своими евнухами смотрите!......болотные ублюдки!
Регистрация: 19.03.2011
№5 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 19:33) #
  • +5
  •  (15)

Молодцы! Последние 5 туров Спартак сыграл великолепно!
Краснодар разорвал в гостях, унизил помойный скот в Москве, и провел открытую тренировку с ослами.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№4 Написал: irv Курск (Сегодня, 19:33) #
  • +7
  •  (11)
online

Цитата: Александр Иванов
Какие они мужики? Кучка ссыкунов, наделавших в штаны перед Ливером. Зная проблемы ЦСКА особой смелости не нужно, чтобы чот там доказать. УБогие комменты!


Ты то чего распереживался? Ссыкуны обыграли и Зенит и ЦСКА...


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№3 Написал: spartak313313 Балаково (Сегодня, 19:32) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Какие они мужики? Кучка ссыкунов, наделавших в штаны перед Ливером. Зная проблемы ЦСКА особой смелости не нужно, чтобы чот там доказать. УБогие комменты!

Цитата: Александр Иванов
Какие они мужики? Кучка ссыкунов, наделавших в штаны перед Ливером. Зная проблемы ЦСКА особой смелости не нужно, чтобы чот там доказать. УБогие комменты!

Цитата: Александр Иванов
Какие они мужики? Кучка ссыкунов, наделавших в штаны перед Ливером. Зная проблемы ЦСКА особой смелости не нужно, чтобы чот там доказать. УБогие комменты!

Убогий александр иваноафф
Регистрация: 25.11.2017
№2 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 19:30) #
  • -18
  •  (26)
Болеет за:
«Зенит»
Какие они мужики? Кучка ссыкунов, наделавших в штаны перед Ливером. Зная проблемы ЦСКА особой смелости не нужно, чтобы чот там доказать. УБогие комменты!
Регистрация: 8.11.2015
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:26) #
  • +9
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
У них есть пример ,что бы стать настоящими мужиками.Это их тренер, браво Массимо.
Регистрация: 20.03.2014
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