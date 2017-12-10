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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Витиньо: дым плох и для болельщиков и для игроков
Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.
«Главная причина поражения? Тут нет какой-то причины. Мы хорошо начали матч. Нам пришлось больше раскрыться, чтобы сравнять счёт. У соперника появились опасные контратаки.
В перерыве тренер попросил нас выйти на второй тайм с свежей головой. Мешал ли дым? Он никому не помогает. Дым – это лишнее на стадионе. Он сбивал ритм игры. Дым плох и для болельщиков и для игроков», - цитирует футболиста Чемпионат.
«Главная причина поражения? Тут нет какой-то причины. Мы хорошо начали матч. Нам пришлось больше раскрыться, чтобы сравнять счёт. У соперника появились опасные контратаки.
В перерыве тренер попросил нас выйти на второй тайм с свежей головой. Мешал ли дым? Он никому не помогает. Дым – это лишнее на стадионе. Он сбивал ритм игры. Дым плох и для болельщиков и для игроков», - цитирует футболиста Чемпионат.
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