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Витиньо: дым плох и для болельщиков и для игроков

Нападающий ЦСКА Витиньо прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги.

«Главная причина поражения? Тут нет какой-то причины. Мы хорошо начали матч. Нам пришлось больше раскрыться, чтобы сравнять счёт. У соперника появились опасные контратаки.

В перерыве тренер попросил нас выйти на второй тайм с свежей головой. Мешал ли дым? Он никому не помогает. Дым – это лишнее на стадионе. Он сбивал ритм игры. Дым плох и для болельщиков и для игроков», - цитирует футболиста Чемпионат.
Сегодня, 19:31
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