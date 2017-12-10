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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (2)
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (2)
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Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда хотела порадовать своих болельщиков после крупного проигрыша "Ливерпулю".
– Как настроение в раздевалке? Ребята не особо празднуют. Все поздравляют с наступающим новым годом тех, с кем не увидимся. А в целом мы очень хотели реабилитироваться за то поражение, которые было. Но оно осталось в истории.
Перед игрой мы разговаривали с ребятами, настраивались на матч, потому что нужно было порадовать болельщиков. Они не заслужили такого поражения. Так что все по плану.
"СЭ"
– Как настроение в раздевалке? Ребята не особо празднуют. Все поздравляют с наступающим новым годом тех, с кем не увидимся. А в целом мы очень хотели реабилитироваться за то поражение, которые было. Но оно осталось в истории.
Перед игрой мы разговаривали с ребятами, настраивались на матч, потому что нужно было порадовать болельщиков. Они не заслужили такого поражения. Так что все по плану.
"СЭ"
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