Опрос:

Новости партнеров

Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда хотела порадовать своих болельщиков после крупного проигрыша "Ливерпулю".

– Как настроение в раздевалке? Ребята не особо празднуют. Все поздравляют с наступающим новым годом тех, с кем не увидимся. А в целом мы очень хотели реабилитироваться за то поражение, которые было. Но оно осталось в истории.

Перед игрой мы разговаривали с ребятами, настраивались на матч, потому что нужно было порадовать болельщиков. Они не заслужили такого поражения. Так что все по плану.

"СЭ"
Сегодня, 19:36
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, капитан!


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
<С>пасибо за победу!


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.