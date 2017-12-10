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Александр Самедов: это наша заслуга, что ЦСКА ничего не создал

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура РФПЛ.

«Настроение хорошее, выиграли важный матч и закончили первую часть сезона в тройке. Есть все шансы бороться. Перед игрой с ЦСКА особые напутствия не нужны. Крупная победа? У ЦСКА тоже были моменты. В концовке они провалились, пошли вперёд, мы и забили третий гол. Играть было холодно. Как с этим бороться не знаю, быстрый бег не поможет. На Новый год улетаю с семьёй отдыхать, очень рад.

Мы сегодня хорошо сыграли в обороне, это наша заслуга, что ЦСКА ничего не создал. После первого гола у ЦСКА были подходы, у них хорошие исполнители. После второго гола для них всё стало тяжелее. Что касается судейства, то всё нормально, только в концовочке можно было удалить человека не из нашей команды.

Если говорить о дымовых завесах, то это такой матч, ничего страшного. Вернблум хорош в верховой игре, но защитники наши с ним справились», - передаёт слова игрока Чемпионат.
Сегодня, 19:49
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(2)
№2 Написал: evgenij (Сегодня, 20:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
это заслуга Гинера нет команды нет побед confused
Регистрация: 27.11.2017
№1 Написал: кандид (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (4)

Кутепова с Таски можно отметить , не чудили и сыграли очень строго bowtie
Регистрация: 29.09.2016
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