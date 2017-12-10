Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:36
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (2)
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (2)
15:55
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (6)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (6)
14:18
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
Евгений Муравьев: готовимся к тому, что летом уже будем играть на обновлённом красавце-стадионе (1)
14:04
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (1)
Андрей Кобелев: у Головина именно тот возраст, когда нужно уезжать и пробовать свои силы в зарубежных клубах (1)
Александр Самедов: это наша заслуга, что ЦСКА ничего не создал
Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал домашнюю победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура РФПЛ.
«Настроение хорошее, выиграли важный матч и закончили первую часть сезона в тройке. Есть все шансы бороться. Перед игрой с ЦСКА особые напутствия не нужны. Крупная победа? У ЦСКА тоже были моменты. В концовке они провалились, пошли вперёд, мы и забили третий гол. Играть было холодно. Как с этим бороться не знаю, быстрый бег не поможет. На Новый год улетаю с семьёй отдыхать, очень рад.
Мы сегодня хорошо сыграли в обороне, это наша заслуга, что ЦСКА ничего не создал. После первого гола у ЦСКА были подходы, у них хорошие исполнители. После второго гола для них всё стало тяжелее. Что касается судейства, то всё нормально, только в концовочке можно было удалить человека не из нашей команды.
Если говорить о дымовых завесах, то это такой матч, ничего страшного. Вернблум хорош в верховой игре, но защитники наши с ним справились», - передаёт слова игрока Чемпионат.
«Настроение хорошее, выиграли важный матч и закончили первую часть сезона в тройке. Есть все шансы бороться. Перед игрой с ЦСКА особые напутствия не нужны. Крупная победа? У ЦСКА тоже были моменты. В концовке они провалились, пошли вперёд, мы и забили третий гол. Играть было холодно. Как с этим бороться не знаю, быстрый бег не поможет. На Новый год улетаю с семьёй отдыхать, очень рад.
Мы сегодня хорошо сыграли в обороне, это наша заслуга, что ЦСКА ничего не создал. После первого гола у ЦСКА были подходы, у них хорошие исполнители. После второго гола для них всё стало тяжелее. Что касается судейства, то всё нормально, только в концовочке можно было удалить человека не из нашей команды.
Если говорить о дымовых завесах, то это такой матч, ничего страшного. Вернблум хорош в верховой игре, но защитники наши с ним справились», - передаёт слова игрока Чемпионат.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.