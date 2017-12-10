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Болельщиков ЦСКА больше часа выпускали со стадиона после матча со "Спартаком"

Болельщиков московского ЦСКА больше часа не выпускали с гостевого сектора стадиона "Спартака" после окончания столичного дерби в рамках Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча 20-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:0 в пользу "Спартака".

На стадионе было объявлено, что болельщики ЦСКА покинут арену последними. В итоге фанатов "красно-синих" начали выпускать с гостевого сектора только по прошествии более часа после окончания матча. Среди болельщиков находились женщины и дети.

"Р-Спорт"
Сегодня, 20:26
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№5 Написал: лысый Москва (Сегодня, 21:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Покупая билет на фанатский гостевой сектор любой уже в курсе, что выпускать будут последними. Час продержали? Так нас с верхних трибун постоянно тоже позже нижних выпускают, ничего стоим и ждем.
И продержали правильно -для их же безопасности. Конские фаны разве задумывались, что среди них женщины и дети, когда устроили сегодня дымовуху с грохотом взрывпакетов и файеров - детишек и денщин не напугали, не потравили дымом?!
Об этом бы лучше газета написала.
Регистрация: 26.05.2007
№4 Написал: Ольга Топоркова (Сегодня, 21:03) #
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  •  (4)
online

А чо хотели? Проблем в метро?
Регистрация: 17.10.2017
№3 Написал: nevada007 (Сегодня, 20:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Р-Спорт написал????????)))) ну, если женщины и дети сидят на фанатских секторах, где одни маты, алкоголь и дым, значит такие они женщины и дети! а не выпускали из-за правил безопасности.... и оленю понятно!
Регистрация: 27.05.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:32) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
правильно, им нужно было остыть и унять отрицательные эмоции.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: spartak313313 Балаково (Сегодня, 20:30) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
для их же безопасности, почему нет?
Регистрация: 25.11.2017
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