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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Болельщиков ЦСКА больше часа выпускали со стадиона после матча со "Спартаком"
Болельщиков московского ЦСКА больше часа не выпускали с гостевого сектора стадиона "Спартака" после окончания столичного дерби в рамках Российской футбольной премьер-лиги.
Встреча 20-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:0 в пользу "Спартака".
На стадионе было объявлено, что болельщики ЦСКА покинут арену последними. В итоге фанатов "красно-синих" начали выпускать с гостевого сектора только по прошествии более часа после окончания матча. Среди болельщиков находились женщины и дети.
"Р-Спорт"
Встреча 20-го тура чемпионата России завершилась со счетом 3:0 в пользу "Спартака".
На стадионе было объявлено, что болельщики ЦСКА покинут арену последними. В итоге фанатов "красно-синих" начали выпускать с гостевого сектора только по прошествии более часа после окончания матча. Среди болельщиков находились женщины и дети.
"Р-Спорт"
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