Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:53
"Ростов" побеждает без Кучука (2)
"Ростов" побеждает без Кучука (2)
19:36
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (3)
Денис Глушаков: настраивались на матч с ЦСКА, потому что нужно было порадовать болельщиков (3)
15:55
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (7)
И без Смолова смелые. Воспитанники "Краснодара" приносят победу своей команде в матче с "Амкаром" (7)
Владимир Пономарёв: первый раз вижу ЦСКА в таком состоянии
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение «армейцев» от «Спартака» (0:3).
«Безобразная игра со стороны «армейцев» и вполне дисциплинированная со стороны «Спартака». Не знаю, почему такая вакханалия получилась у ЦСКА. Команда была не организована, расстроена абсолютно во всех линиях, никакого взаимопонимания нет. И решето какое-то в обороне. Просто беготня. Первый раз вижу «армейцев» в таком состоянии. Счёт, совершенно точно, по игре.
Вернблуму нечего делать в атаке, это не его позиция. Бывает так, что полузащитника иногда переводят в нападение, он несколько матчей играет великолепно, а потом не знает, что делать. Вернблум – игрок середины поля. Там он чувствует себя как рыба в воде.
Гончаренко есть над чем поработать во время зимнего перерыва. Во-первых, поставить на место оборону. Игра каждой команды зависит от защиты. Без неё не будет нормальной атаки», - передает слова ветерана Чемпионат.
«Безобразная игра со стороны «армейцев» и вполне дисциплинированная со стороны «Спартака». Не знаю, почему такая вакханалия получилась у ЦСКА. Команда была не организована, расстроена абсолютно во всех линиях, никакого взаимопонимания нет. И решето какое-то в обороне. Просто беготня. Первый раз вижу «армейцев» в таком состоянии. Счёт, совершенно точно, по игре.
Вернблуму нечего делать в атаке, это не его позиция. Бывает так, что полузащитника иногда переводят в нападение, он несколько матчей играет великолепно, а потом не знает, что делать. Вернблум – игрок середины поля. Там он чувствует себя как рыба в воде.
Гончаренко есть над чем поработать во время зимнего перерыва. Во-первых, поставить на место оборону. Игра каждой команды зависит от защиты. Без неё не будет нормальной атаки», - передает слова ветерана Чемпионат.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.