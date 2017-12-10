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Владимир Пономарёв: первый раз вижу ЦСКА в таком состоянии

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение «армейцев» от «Спартака» (0:3).

«Безобразная игра со стороны «армейцев» и вполне дисциплинированная со стороны «Спартака». Не знаю, почему такая вакханалия получилась у ЦСКА. Команда была не организована, расстроена абсолютно во всех линиях, никакого взаимопонимания нет. И решето какое-то в обороне. Просто беготня. Первый раз вижу «армейцев» в таком состоянии. Счёт, совершенно точно, по игре.

Вернблуму нечего делать в атаке, это не его позиция. Бывает так, что полузащитника иногда переводят в нападение, он несколько матчей играет великолепно, а потом не знает, что делать. Вернблум – игрок середины поля. Там он чувствует себя как рыба в воде.

Гончаренко есть над чем поработать во время зимнего перерыва. Во-первых, поставить на место оборону. Игра каждой команды зависит от защиты. Без неё не будет нормальной атаки», - передает слова ветерана Чемпионат.
Сегодня, 20:36
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№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Против Спартака Вернблум был бы более полезен на своей традиционной позиции
Это просчёт Гончаренко.
Регистрация: 14.04.2008
№4 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 20:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Первый раз вижу «армейцев» в таком состоянии

Да ладно, в домашнем матче с Базелем всё было намного хуже!!! Сегодня у ЦСКА хоть подходы какие-никакие были а там просто безнадега была...
Регистрация: 6.05.2009
№3 Написал: evgenij (Сегодня, 20:52) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Терек»
если честно то года 2 так ковыряется -на морально -волевых а Гинер ждет утухнут или еще покувыркаются я лет 10 такой конюшни не видал видимо время пришло confused
Регистрация: 27.11.2017
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 20:41) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Дай Бог не последний!
Регистрация: 13.03.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:40) #
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  •  (17)
online
Болеет за:
«Сибирь»
А что плохого увидел в конях? Просто Спартак был на голову сильнее. Вот и всё.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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