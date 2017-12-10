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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Комбаров: мы ничего не позволили создать ЦСКА
Игроки "Спартака" сыграли надежно и не позволили футболистам ЦСКА создать острые моменты у своих ворот. Об этом ТАСС рассказал полузащитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
- Игра понравилась, зрелищная, получилось все, что мы задумывали. Атмосфера у нас всегда шикарная. Игру ЦСКА оценивать не хочу, но мы не дали им ничего сделать - сыграли хорошо и надежно. У наших ворот не было острых моментов, только полумоменты",- сказал он.
На такие матчи, как с ЦСКА, дополнительно настраиваться не нужно. Поражение от "Ливерпуля постарались быстро забыть, каждый проанализировал свою игру. Мы не погружались в атмосферу негатива - обидно, но таков футбол, это будет для нас уроком. Обидно, что вылетели из Лиги чемпионов, но ничего страшного - будем играть в Лиге Европы.
В чемпионате мы пропустили много обидных голов на последних минутах - просто отдали порядка 10 очков, это не очень положительная статистика. Главное, что начали набирать обороты и почувствовали уверенность. Пришел результат и красивая, качественная игра", - сказал Комбаров.
- Игра понравилась, зрелищная, получилось все, что мы задумывали. Атмосфера у нас всегда шикарная. Игру ЦСКА оценивать не хочу, но мы не дали им ничего сделать - сыграли хорошо и надежно. У наших ворот не было острых моментов, только полумоменты",- сказал он.
На такие матчи, как с ЦСКА, дополнительно настраиваться не нужно. Поражение от "Ливерпуля постарались быстро забыть, каждый проанализировал свою игру. Мы не погружались в атмосферу негатива - обидно, но таков футбол, это будет для нас уроком. Обидно, что вылетели из Лиги чемпионов, но ничего страшного - будем играть в Лиге Европы.
В чемпионате мы пропустили много обидных голов на последних минутах - просто отдали порядка 10 очков, это не очень положительная статистика. Главное, что начали набирать обороты и почувствовали уверенность. Пришел результат и красивая, качественная игра", - сказал Комбаров.
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