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Дмитрий Комбаров: мы ничего не позволили создать ЦСКА

Игроки "Спартака" сыграли надежно и не позволили футболистам ЦСКА создать острые моменты у своих ворот. Об этом ТАСС рассказал полузащитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

- Игра понравилась, зрелищная, получилось все, что мы задумывали. Атмосфера у нас всегда шикарная. Игру ЦСКА оценивать не хочу, но мы не дали им ничего сделать - сыграли хорошо и надежно. У наших ворот не было острых моментов, только полумоменты",- сказал он.

На такие матчи, как с ЦСКА, дополнительно настраиваться не нужно. Поражение от "Ливерпуля постарались быстро забыть, каждый проанализировал свою игру. Мы не погружались в атмосферу негатива - обидно, но таков футбол, это будет для нас уроком. Обидно, что вылетели из Лиги чемпионов, но ничего страшного - будем играть в Лиге Европы.

В чемпионате мы пропустили много обидных голов на последних минутах - просто отдали порядка 10 очков, это не очень положительная статистика. Главное, что начали набирать обороты и почувствовали уверенность. Пришел результат и красивая, качественная игра", - сказал Комбаров.
Сегодня, 21:55
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