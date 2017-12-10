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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Горлукович: Промес не выделяется в Лиге чемпионов, не надо ему уезжать из России
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович прокомментировал игру Романа Зобнина в матче с ЦСКА и посоветовал Квинси Промесу не уезжать из России.
– Все по делу?
– Абсолютно! Заслуженная победа "Спартака". Даже шансов не дали армейцам. По всем компонентам превзошли. По настрою, самоотдаче, по качеству игры, исполнительскому мастерству. Так что теперь с хорошим настроением ушли в отпуск, порадовав болельщиков. Вопросов нет.
– Реабилитировались за 0:7 от "Ливерпуля"?
– Что значит реабилитировались? Реабилитироваться надо в Лиге чемпионов. А здесь совершенно другой турнир. Не нужно их смешивать!
– Все сейчас восхищаются Зобниным. Парень не так давно восстановился после тяжелой травмы и уже феерит на поле.
– А разве он какое-то чудо совершил? Получил тяжелую травму и уже через две недели бегал по полю? Нет, здесь нормальный процесс. Восстановился. Набрал форму. Все как положено. Он же не хромым сегодня играл. Чего тут удивляться? Знаете, что Старостин говорил на этот счет?
– Что?
– Рассказывал: "Бегу, чувствую, что что-то болит. Смотрю. А у меня нога сломана. А я продолжаю бежать". Вот это удивительно.
– Тогда назовите лучшего игрока матча?
– Хочется отметить весь "Спартак". Но так как Промес забил два гола, выделю его. Еще раз скажу, это его чемпионат, не надо голландцу никуда уезжать.
– Опять иронизируете?
– Да почему? Какая ирония, если он в Лиге чемпионов не выделяется?! Ну кроме одного матча с "Севильей", в котором вся команда себя проявила здорово. А в остальных пяти где он был? Не видать... Так что это факт, - сказал Горлукович в интервью "СЭ"
– Все по делу?
– Абсолютно! Заслуженная победа "Спартака". Даже шансов не дали армейцам. По всем компонентам превзошли. По настрою, самоотдаче, по качеству игры, исполнительскому мастерству. Так что теперь с хорошим настроением ушли в отпуск, порадовав болельщиков. Вопросов нет.
– Реабилитировались за 0:7 от "Ливерпуля"?
– Что значит реабилитировались? Реабилитироваться надо в Лиге чемпионов. А здесь совершенно другой турнир. Не нужно их смешивать!
– Все сейчас восхищаются Зобниным. Парень не так давно восстановился после тяжелой травмы и уже феерит на поле.
– А разве он какое-то чудо совершил? Получил тяжелую травму и уже через две недели бегал по полю? Нет, здесь нормальный процесс. Восстановился. Набрал форму. Все как положено. Он же не хромым сегодня играл. Чего тут удивляться? Знаете, что Старостин говорил на этот счет?
– Что?
– Рассказывал: "Бегу, чувствую, что что-то болит. Смотрю. А у меня нога сломана. А я продолжаю бежать". Вот это удивительно.
– Тогда назовите лучшего игрока матча?
– Хочется отметить весь "Спартак". Но так как Промес забил два гола, выделю его. Еще раз скажу, это его чемпионат, не надо голландцу никуда уезжать.
– Опять иронизируете?
– Да почему? Какая ирония, если он в Лиге чемпионов не выделяется?! Ну кроме одного матча с "Севильей", в котором вся команда себя проявила здорово. А в остальных пяти где он был? Не видать... Так что это факт, - сказал Горлукович в интервью "СЭ"
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