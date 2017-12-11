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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Болельщики пронесли на матч "Спартак" - ЦСКА более 140 пиротехнических изделий
На матч 20-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА болельщики пронесли на стадион более 140 пиротехнических изделий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство Москвы.
Из-за сильного задымления арбитр прерывал игру на 42-й и 71-й минуте. Во время игры было задержано более 70 болельщиков, в том числе за использование пиротехники и появление на матче в нетрезвом состоянии.
"Матч между командами футбольных клубов "Спартак" и "ЦСКА" 10 декабря 2017 года на стадионе "Открытие Арена" посетило более 44 тысяч человек. Во время проведения футбольного матча болельщиками "Спартака" и ЦСКА было использовано в общей сложности более 140 пиротехнических изделий – файеров, ракетниц, дымовых шашек. В результате из-за сильного задымления стадиона на 42 и 71 минуте судья принимал решение на время приостановить футбольный матч.
Ряд инцидентов с агрессивно настроенными болельщиками произошел в столичном метрополитене на станциях метро "Октябрьское поле" и "Беговая" с 15 до 16 часов. Силами нарядов полиции удалось нейтрализовать зачинщиков, трое агрессивных болельщиков были задержаны, нарушений общественного порядка допущено не было", – говорится в сообщении правительства Москвы.
Из-за сильного задымления арбитр прерывал игру на 42-й и 71-й минуте. Во время игры было задержано более 70 болельщиков, в том числе за использование пиротехники и появление на матче в нетрезвом состоянии.
"Матч между командами футбольных клубов "Спартак" и "ЦСКА" 10 декабря 2017 года на стадионе "Открытие Арена" посетило более 44 тысяч человек. Во время проведения футбольного матча болельщиками "Спартака" и ЦСКА было использовано в общей сложности более 140 пиротехнических изделий – файеров, ракетниц, дымовых шашек. В результате из-за сильного задымления стадиона на 42 и 71 минуте судья принимал решение на время приостановить футбольный матч.
Ряд инцидентов с агрессивно настроенными болельщиками произошел в столичном метрополитене на станциях метро "Октябрьское поле" и "Беговая" с 15 до 16 часов. Силами нарядов полиции удалось нейтрализовать зачинщиков, трое агрессивных болельщиков были задержаны, нарушений общественного порядка допущено не было", – говорится в сообщении правительства Москвы.
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