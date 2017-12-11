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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Новое испытание для ПСЖ, старые счеты "пенсионеров" и каталонцев. Итоги жеребьевки Лиги Чемпионов
Власти Москвы призвали ужесточить наказание за пиротехнику на матчах
Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы выступил за ужесточение мер безопасности на футбольных матчах, сообщает "Российская газета".
Предложено продавать билеты фанатам только по документам, а также установить штраф 50 тысяч рублей за нарушение правил поведения. Также могут быть наказаны команды, болельщики которых нарушают запрет на использование пиротехники.
Матч 20-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА (3:0) дважды останавливали из-за сильного задымления.
Предложено продавать билеты фанатам только по документам, а также установить штраф 50 тысяч рублей за нарушение правил поведения. Также могут быть наказаны команды, болельщики которых нарушают запрет на использование пиротехники.
Матч 20-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА (3:0) дважды останавливали из-за сильного задымления.
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