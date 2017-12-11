Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Власти Москвы призвали ужесточить наказание за пиротехнику на матчах

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы выступил за ужесточение мер безопасности на футбольных матчах, сообщает "Российская газета".

Предложено продавать билеты фанатам только по документам, а также установить штраф 50 тысяч рублей за нарушение правил поведения. Также могут быть наказаны команды, болельщики которых нарушают запрет на использование пиротехники.

Матч 20-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА (3:0) дважды останавливали из-за сильного задымления.
Сегодня, 19:04
Напечатать
9
(4)
№9 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
Также могут быть наказаны команды, болельщики которых нарушают запрет на использование пиротехники.


Лавры КДК покоя не дают...тоже хотят навариться..


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№8 Написал: ластелин овец Москва (Сегодня, 19:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Власти Москвы тупое ворье
Регистрация: 7.12.2017
№7 Написал: Егор Нороа (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (3)

Лучший сайт с прогнозами на футбол. Высокие коэффициенты. Матчи с фиксироваными исходами. Скидки и пробные матчи гаранторованы. Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 11.12.2017
№6 Написал: Орнитолог (Сегодня, 19:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я-за! Может потому, что не пионер? Ну ей-богу в дерби НАШИХ... Они точно - НАШИ были, а? А стоять, полматча шарфом морду заматывая - норма?! Блин, ну есть же камеры, дешевые, понавесить под крышей - хватит с ушами разрешения... И все - больше не пускать на матчи


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№5 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (3)
online

ага, опомнились за полгода до ЧМ.


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008
№4 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матч с Ливерпулем показал, что красивый футбол и ЗРЕЛИЩЕ возможно и без дыма и огня.


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008
№3 Написал: Шмайхель (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Карать как можно жёстче .


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017
№2 Написал: Dreyk (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бесполезно, пока пиротехника свободно продается перекрыть доступ на стадин практически не возможно, только 100% обыск, а на это никто не пойдет.
Регистрация: 10.09.2016
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:17) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Думаю, пиротехнику нужно выжимать со стадионов кардинальными мерами

первый случай применения, в случае не выдачи нарушителя - штраф клубу 200 тысяч., закрытие фанзоны на ближайший матч, в случае домашнего применения и выездной + домашний в случае применения на выезде. Повторное применение без выдачи - штраф клубу удваивается + матч без зрителей.

Может тогда этим козлам в тупую башку мысль придет что люди на поле не просто подышать выходят. Они в минуту через свои легкие такой объем этих ядов пропучскают и за что такая им "любовь"?
Регистрация: 3.06.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.