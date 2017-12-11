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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин: наши клубы должны перестать зависеть от бюджетов регионов
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин считает, что провал в подготовке футболистов, который случился в конце 90-х, сказывается на текущем уровне игроков.
"В рейтинге УЕФА мы занимаем шестое место, это достойная позиция на данный момент. Конечно, хотелось бы большего. В следующем году у нас будет три команды в Лиге чемпионов и столько же в Лиге Европы. Но у нас достаточно большой разрыв с французами, в ближайшие три года мы не сможем их догнать. А чтобы играть на уровне чемпионатов Испании и Англии… Я не раз говорил, что наши клубы должны перестать зависеть от бюджетов регионов. Обычно частный владелец грамотно относится к своим расходам.
У нас случился провал в подготовке нашего поколения, произошедший конце 90-х, и это как раз сказывается на текущем уровне игроков. Новый лимит на легионеров будет достаточно жестким. Иностранные игроки должны быть качественными. Ведь только в конкурентной борьбе может наш футбол подняться. Есть еще несколько направлений, которые требуют немедленных решений.
Я оптимист, и думаю, что мы добьемся высоких результатов. Футбол - спорт номер один. Надеюсь, что постепенно мы сможем подобраться к ведущим европейским лигам. Но будет очень сложно. Но и сейчас есть определенный успех, целы четыре клуба продолжат борьбу в Лиге Европы", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
"В рейтинге УЕФА мы занимаем шестое место, это достойная позиция на данный момент. Конечно, хотелось бы большего. В следующем году у нас будет три команды в Лиге чемпионов и столько же в Лиге Европы. Но у нас достаточно большой разрыв с французами, в ближайшие три года мы не сможем их догнать. А чтобы играть на уровне чемпионатов Испании и Англии… Я не раз говорил, что наши клубы должны перестать зависеть от бюджетов регионов. Обычно частный владелец грамотно относится к своим расходам.
У нас случился провал в подготовке нашего поколения, произошедший конце 90-х, и это как раз сказывается на текущем уровне игроков. Новый лимит на легионеров будет достаточно жестким. Иностранные игроки должны быть качественными. Ведь только в конкурентной борьбе может наш футбол подняться. Есть еще несколько направлений, которые требуют немедленных решений.
Я оптимист, и думаю, что мы добьемся высоких результатов. Футбол - спорт номер один. Надеюсь, что постепенно мы сможем подобраться к ведущим европейским лигам. Но будет очень сложно. Но и сейчас есть определенный успех, целы четыре клуба продолжат борьбу в Лиге Европы", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
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