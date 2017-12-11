Юрий Семин: "Локомотив" никогда не считает себя фаворитом, мы рабочая команда

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Тосно" (3:1) в матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что не считает свою команду фаворитом сезона.– "Ницца" – хорошая команда. Там есть Балотелли, есть много игроков из больших клубов, – сказал Семин. – Есть бразилец, центральный защитник. Кажется, он чемпион мира. Серьезная команда, будем готовиться. 17 декабря хочу посмотреть их матч вживую. Поеду в Ниццу.– Мы никогда не считаем себя фаворитами, мы рабочая команда.