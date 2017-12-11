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Юрий Семин: "Локомотив" никогда не считает себя фаворитом, мы рабочая команда

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Тосно" (3:1) в матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что не считает свою команду фаворитом сезона.

– Как вам жеребьевка Лиги Европы?

– "Ницца" – хорошая команда. Там есть Балотелли, есть много игроков из больших клубов, – сказал Семин. – Есть бразилец, центральный защитник. Кажется, он чемпион мира. Серьезная команда, будем готовиться. 17 декабря хочу посмотреть их матч вживую. Поеду в Ниццу.

– Вы уходите на перерыв с восьмиочковым отрывом. Считаете "Локомотив" главным фаворитом сезона?

– Мы никогда не считаем себя фаворитами, мы рабочая команда.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив
Вчера, 22:27
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(0)
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 23:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Золотые Слова - Рабочая Команда , Фавориты -это бомжики у них это на Роду написано и еще некоторые команды -Дипломатично молчу...
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: avnik море (Вчера, 22:45) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Палыч доволен, как слон. ))) И это правильно...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Antip7 (Вчера, 22:31) #
  • +1
  •  (3)

Ну у вас тоже чемпион Европы играет в команде, не скромничайте)))
Регистрация: 29.08.2016
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