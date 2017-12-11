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Геннадий Орлов: кажется, в ближайшие дни один футболист уйдёт из "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился трансферными новостями из стана "Зенита".

"Дзюбу совершенно точно сейчас зовёт "Локомотив". Уходить или нет — это должен решать сам Артём. Вообще, я знаю одну фамилию игрока, который, кажется, уйдёт из "Зенита". О ком именно идёт речь, говорить не буду, потому что этот игрок не дал мне такого права. В ближайшие дни всё станет известно. Для Дзюбы действительно ситуация наисложнейшая. Вдруг в "Локомотиве" ему пообещают игровую практику перед чемпионатом мира — это же большой соблазн. Речь же идёт не о деньгах, а о спортивной составляющей. Я верю в Артёма и считаю, что он помощник "Зениту", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Дзюба Зенит
Вчера, 23:07
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(7)
№30 Написал: imaginary (Сегодня, 00:03) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
надеюсь Шатова в Краснодар..
Шатов, Мамаев, Классон, Перейра.. это уже уровень будет
Регистрация: 7.02.2010
№29 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
если шлюбу всё таки паровозы возьмут это шансище для всех конкурентов

Да не возьмут они Чопика с его то ЗП , зачем им дорогущий бесполезный лавочник при том что в запасе Эдер и еще к весне Ари будет готов?
Все это бла бла бла
Регистрация: 2.02.2012
№28 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 00:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И какая тут у придворного подпевалы новость?

Совсем уже в детство впал:
Я как бы знаю, но не скажу? Уговаривайте меня все!!!
Регистрация: 14.06.2015
№27 Написал: hunterok Липецк (Вчера, 23:58) #
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online

А я знаю кто выиграет ЛЧ и ЛЕ в этом году, но не скажу blush blush
Регистрация: 11.12.2017
№26 Написал: sssh53 Москва (Вчера, 23:56) #
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online

Да вообще над Зенитом обхохочешься. Половина сборной Аргентины проигрывает всем подряд. Во что команда вообще играет. В зарплату? Ну стыдно же должно быть
Регистрация: 23.09.2008
№25 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если шлюбу всё таки паровозы возьмут это шансище для всех конкурентов


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№24 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zmei
Зачем Дзюба Локо? Без шуток...Есть Эдер, поправится Ари

Правильно Даже Эдер в таком состоянии забивает больше чем Бомж Дзюба - нафиг он кому нужен раз не попадает в основной состав Бомжей !!
Регистрация: 18.03.2012
№23 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вроде знаю, но не скажу. Дохрена таких знатоков. А Дзюба и Локо...там же португалец есть


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№22 Написал: Barmaley (Вчера, 23:52) #
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Наверное Шатов. Он сегодня сразу в раздевалку пошел, не пообщавшись с командой и тренером. Он все понял после обратной замены. Да и Юра Жирков должен на выход собираться. 35,- Юра ягодка опять? Он уже еле ходит по полю в конце игры.Нужен Зениту защитник типа Марсело в реале и полузащитник типа Модрича, и нападающий типа Лукаку или Гризмана. Ни Шатов, Ни Жирков не способны один в один обыгрывать. Постоянные передачи назад почти что вратарю. Они играют в футбол 20 века, а уже 17 лет ка 21.
Регистрация: 17.04.2017
№21 Написал: бородач счётная палата (Вчера, 23:42) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Опять торги начались -- епец казне..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№20 Написал: Zmei Москва (Вчера, 23:36) #
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Зачем Дзюба Локо? Без шуток...Есть Эдер, поправится Ари
Регистрация: 20.06.2008
№19 Написал: waldemar воронеж (Вчера, 23:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV
Надо забирать в Спартак и реанимировать Шатова

Я тоже такого мнения
Регистрация: 30.08.2015
№18 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:32) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надо забирать в Спартак и реанимировать Шатова
Регистрация: 2.02.2012
№17 Написал: Arien_Allan_Beck (Вчера, 23:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ребята, Вы там на поезде!
если что следите как только ему билет на сапасан купят до Москвы то вы этот сапсан по пути в Москву потеряйте! Дешевле будет купить новый Сапсан!

А если без шуток! Дзюба уйдет! Но скорей всего это бдует обмен на Смолова! Дзюба и доплата за Смолова! А вот кто там такой тайный кто уйдет из Зенита думаю это Жирков! Только я что то не представляю куда он уйдет? Может в Балтику а может и к Семаку пойдет!


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№16 Написал: Орнитолог (Вчера, 23:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну минус ОДНо говноююю Остальное остнется


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№15 Написал: GS Москва (Вчера, 23:27) #
  • +1
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Цитата: Arien_Allan_Beck
Он (Дзюбиньо) выйграть что нибудь может?

Выиграл кубок в Ростове на пару с Джано.
Регистрация: 22.09.2009
№14 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:27) #
  • +1
  •  (3)
online

"Дзюбу совершенно точно сейчас зовёт "Локомотив"


вроде хорошие шансы у Локо в чемпе, но тут трындец подкрался незаметно


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№13 Написал: SpaRk Люберцы (Вчера, 23:24) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нобоа?
Регистрация: 2.11.2008
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:24) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: redneck man
Дзюба то врядли по доброй воле перейдет

а титул?! Это ШАНСИЩЕ smile

Цитата: Moonspell
Он что Шатова имеет в виду!

скорее всего


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№11 Написал: redneck man Пермь (Вчера, 23:23) #
  • +1
  •  (1)
online

Дзюба то врядли по доброй воле перейдет, остается только Шатов
Регистрация: 31.08.2013
№10 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 23:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
С какого такого испугу сейчас Возьмет Это Бревно . Дядя Гена Рехнулся на старости лет . Раз этот Игрочишка не попадает в Основной Состав.
Регистрация: 18.03.2012
№9 Написал: fd65 (Вчера, 23:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Шпалыч еще не совсем еб#нулся , чтобы такое полено приобретать...., да и чемпионами им не стать в этом случае..., карма , однако, у игрочишки.....))))
Регистрация: 3.12.2016
№8 Написал: Arien_Allan_Beck (Вчера, 23:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Женёка
Бл*ять, я ооооочень долго буду смеяться если Дзюба перейдет в Локо а они вдруг не станут чемпионами!!! laughing

Я тогда не пожалею денег приеду на последний матч Локо. Это будет сверх... Он (Дзюбиньо) выйграть что нибудь может? Или так и будет ездить за титулом по стране следом!
Но в тот ужасный момент у меня будет двоякое чувство с одной стороны Ликование за чемпионство Спартака, и глубокая обида за Палыча!


--------------------
Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№7 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:15) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Может бывший футболист уйдет? Манчини...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Moonspell Москва (Вчера, 23:15) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Он что Шатова имеет в виду!
Регистрация: 2.06.2009
№5 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:13) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
А вы, Геннадий, у Зюбы спросите, нужно ли ему корячиться в сборной, если можно в это время загорать?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:12) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба: "я на своих 20 аршинах (трёх с половиной миллионах) сидел и буду сидеть!" (с)
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: murchelo06 Magas (Вчера, 23:12) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
дровосек пошел за медалями smile везде тебе показали твое реальное место - на лавке
Регистрация: 9.06.2011
№2 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:10) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Дзюба не нужен Черчесову. И дело тут не в игровой практике...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Вчера, 23:09) #
  • +13
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Бл*ять, я ооооочень долго буду смеяться если Дзюба перейдет в Локо а они вдруг не станут чемпионами!!! laughing
Регистрация: 6.05.2009
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