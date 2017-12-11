Геннадий Орлов: кажется, в ближайшие дни один футболист уйдёт из "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился трансферными новостями из стана "Зенита"."Дзюбу совершенно точно сейчас зовёт "Локомотив". Уходить или нет — это должен решать сам Артём. Вообще, я знаю одну фамилию игрока, который, кажется, уйдёт из "Зенита". О ком именно идёт речь, говорить не буду, потому что этот игрок не дал мне такого права. В ближайшие дни всё станет известно. Для Дзюбы действительно ситуация наисложнейшая. Вдруг в "Локомотиве" ему пообещают игровую практику перед чемпионатом мира — это же большой соблазн. Речь же идёт не о деньгах, а о спортивной составляющей. Я верю в Артёма и считаю, что он помощник "Зениту", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".