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Дмитрий Парфенов: уход Заболотного – уже свершившийся факт

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:3).

– Играли с лидером чемпионата. По отдаче и желанию я увидел команду мужиков. Не хватило мастерства. Не использовали свои моменты.

– Возможный уход Заболотного станет серьезной потерей для "Тосно"?

– Это уже свершившийся факт. Мы можем только порадоваться, что воспитали такого игрока для топ-клуба. Мы маленькая команда, поэтому это – наша участь расставаться с лидерами. Так во всем мире происходит. "Бавария", например, забирает лучших игроков у других команд, – сказал Парфенов.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Парфенов Заболотный Зенит Тосно
Вчера, 23:15
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№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
манчини нашел игрока, который будет забивать десятками


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Marselle
Зачем он Зениту?

Так глаза ж завидущие, а руки загребущие..
Врождённые качества как то же надо использовать?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009
№7 Написал: Геннадий Летицкий (Вчера, 23:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Что Тосно зимой будут растаскивать,было ясно давно .Все российские игроки давно на заметки у первой четверки.
Регистрация: 24.05.2017
№6 Написал: Кир Мяс (Вчера, 23:29) #
  • +1
  •  (3)
online

мечта Манчини


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: fd65 (Вчера, 23:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Болотные с маниакальным усердством продолжают коллекционировать ценные сорта древесины.... Почему ценные? Да к тож за поленья будет платить по 3-4 ляма уевро в год?......))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: Manchester United (Вчера, 23:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
нужно больше золота Дзюб
Регистрация: 9.03.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:19) #
  • +4
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
А уход Парфёнова?

Кому он нужен, если честно...
А Заболотного для количества купили? Вообще не понимаю этот трансфер...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Marselle Уфа (Вчера, 23:19) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Уфа»
Зачем он Зениту?
Регистрация: 11.12.2017
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:16) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
А уход Парфёнова?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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