Дмитрий Парфенов: уход Заболотного – уже свершившийся факт

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча 20-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:3).– Играли с лидером чемпионата. По отдаче и желанию я увидел команду мужиков. Не хватило мастерства. Не использовали свои моменты.– Это уже свершившийся факт. Мы можем только порадоваться, что воспитали такого игрока для топ-клуба. Мы маленькая команда, поэтому это – наша участь расставаться с лидерами. Так во всем мире происходит. "Бавария", например, забирает лучших игроков у других команд, – сказал Парфенов.