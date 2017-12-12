Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Юрий Семин: игроки "Локомотива" к каждому эпизоду подходят ответственно

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Тосно" (3:1) в матче 20-го тура чемпионата России отметил высокий уровень ответственности игроков при подготовке ко встречам.

"Хотел бы отметить высокий уровень ответственности игроков при подготовке к матчам. К каждому эпизоду подходят ответственно. Отмечу не только тех, кто выходит в стартовом составе, но и тех, кто играет меньше. Это говорит о том, что в команде есть единство. Футболисты знают нашу цель, наши задачи. Они доказали это и сегодня. Уже, казалось бы, отпуск, пустые трибуны, но они играли мотивированно и азартно", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
Теги: Семин Локомотив Тосно
Сегодня, 00:17
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.