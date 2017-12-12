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Роман Бабаев: у ЦСКА всё нормально. Где-то могло быть чуть лучше, где-то – хуже

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги первой части текущего сезона.

"Ещё даже суток не прошло после окончания первой части сезона для ЦСКА. В целом всё нормально. Сезон продолжается. Где-то могло бы быть чуточку лучше, где-то – хуже. Есть плюсы и минусы. Надеюсь, что ещё не время подводить окончательные итоги и что мы ещё сможем улучшить наши позиции. Задача, которую ставили перед командой в начале сезона, не изменилась", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 05:03
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