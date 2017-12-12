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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шамиль Газизов: о еврокубках пока нам думать рано
Футболистам "Уфы" пока рано задумываться об участии в еврокубках, клуб должен двигаться вверх поступательно. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
"О еврокубках пока нам думать рано, но поступательное движение вверх клуб должен делать. Считаем, что удачно провели две трети чемпионата, набрали столько очков, сколько заслужили. Команды идут плотной группой и весенняя часть будет очень интересной - вся борьба впереди. Будем искать игроков, исходя из наших возможностей, чтобы укрепиться - у нас есть позиции для усиления", - сказал Газизов.
Также генеральный директор уфимцев рассказал о плане подготовки команды к весенней части чемпионата. "Очень важно будет хорошо стартовать во второй части домашним матчем с "Динамо". Будем к нему очень серьезно готовиться, нам предстоят два сбора на Кипре и заключительный сбор проведем в Испании. Примерно за неделю до матча приедем домой и будем уже готовиться там", - пояснил собеседник агентства.
"О еврокубках пока нам думать рано, но поступательное движение вверх клуб должен делать. Считаем, что удачно провели две трети чемпионата, набрали столько очков, сколько заслужили. Команды идут плотной группой и весенняя часть будет очень интересной - вся борьба впереди. Будем искать игроков, исходя из наших возможностей, чтобы укрепиться - у нас есть позиции для усиления", - сказал Газизов.
Также генеральный директор уфимцев рассказал о плане подготовки команды к весенней части чемпионата. "Очень важно будет хорошо стартовать во второй части домашним матчем с "Динамо". Будем к нему очень серьезно готовиться, нам предстоят два сбора на Кипре и заключительный сбор проведем в Испании. Примерно за неделю до матча приедем домой и будем уже готовиться там", - пояснил собеседник агентства.
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