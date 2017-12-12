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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Николай Наумов: Заболотный мне нравится. Напоминает мне Ширера
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «Спорту День за Днем» прокомментировал переход нападающего Антона Заболотного из «Тосно» в «Локомотив».
— Антон Заболотный мне очень нравится. Он напоминает мне Алана Ширера — бывшего нападающего сборной Англии. Вроде и рост не за два метра, но здорово играет головой, корпусом, очень взрывной. Мне Заболотный нравится. Другой вопрос — туда ли он перешел. Если бы он перешел в тот же «Локомотив», его судьба была бы понятна. В «Зените» другая ситуация. Не знаю, как они его туда впишут. Но, надеюсь, все получится. Хочется, чтобы он заиграл. Потому что это игрок уровня сборной России. Он может и умеет играть, — отметил Наумов.
— Антон Заболотный мне очень нравится. Он напоминает мне Алана Ширера — бывшего нападающего сборной Англии. Вроде и рост не за два метра, но здорово играет головой, корпусом, очень взрывной. Мне Заболотный нравится. Другой вопрос — туда ли он перешел. Если бы он перешел в тот же «Локомотив», его судьба была бы понятна. В «Зените» другая ситуация. Не знаю, как они его туда впишут. Но, надеюсь, все получится. Хочется, чтобы он заиграл. Потому что это игрок уровня сборной России. Он может и умеет играть, — отметил Наумов.
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